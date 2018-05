Rajoy y Sánchez se cruzan buenos deseos personales pero no en lo político

Madrid, 31 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, han cerrado hoy su cara a cara en el debate de la moción de censura socialista deseándose lo mejor para el futuro en el terreno personal, pero descalificando recíprocamente su capacidad para estar al frente del Ejecutivo.

En su intervención final en la sesión matinal celebrada en el Congreso, Sánchez ha asegurado que no sabe "lo que va a pasar mañana" cuando se vote la moción, pero ha dicho que Rajoy tiene su "respeto personal y político".

Ha recordado que ambos han "compartido muchas horas" y que han "hablado mucho" en los últimos meses.

"Le deseo lo mejor en lo personal, pero en lo político usted ya no puede ser presidente del Gobierno", ha añadido.

Ante ello, Rajoy ha agradecido "algunas" de esas palabras y le ha devuelto el cumplido de desearle lo mejor en el terreno personal.

Pero ha insistido en que no está en condiciones de lograr un Gobierno estable y le ha reprochado que no tenga "una idea de país" y que sea un peligro para la economía española.

"No puede ser presidente porque usted no tiene el apoyo de los españoles y no ha ganado unas elecciones nunca. Y en democracia -ha apostillado- gobierna quien gana las elecciones".