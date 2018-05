El ministro de Energía israelí acusa a Al Asad de mentir por negar la presencia iraní en Siria

Jerusalén, 31 may (EFE).- El ministro de Energía de Israel, Yuval Steinitz, acusó al presidente sirio, Bachar al Asad, de mentir al negar hoy que hay presencia militar de Irán en su país, informó el diario Ynet.

"Hay fuerzas iraníes y presencia iraní en Siria, todo el mundo lo sabe. Tropas iraníes e incluso un general murieron en Siria, tanto recientemente como en el pasado", dijo Steinitz al portal digital durante una entrevista.

"No es la primera vez que Al Asad miente. También dijo que no había armas nucleares en Siria y que nunca las usó, y sabemos la verdad detrás de eso", añadió el titular de Energía.

El presidente Al Asad negó por su parte en declaraciones al canal ruso RT que en Siria estén desplegadas fuerzas iraníes y acusó a Israel de mentir sobre su presencia.

"En nuestro territorio no hay tropas iraníes y nunca las hubo. De lo contrario, no lo ocultaríamos", aseguró Al Asad, quien sí reconoció que en el país árabe hay asesores militares de la República Islámica que "asisten al Ejército sirio", pero no tropas regulares.

El diario Ynet también recogió las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, que calificó las palabras de "propaganda barata" y aseguró que Al Asad "ha permitido a los iraníes, Hizbulá y las milicias chiíes apoyadas por Irán entrar en Siria", según dijo en Rusia durante su actual visita oficial.

"Aún más, recientemente, un dron iraní se infiltró en Israel desde territorio sirio y fue abatido. ¿Quién lo operaba? ¿De dónde venía?, se preguntó el ministro sobre un incidente ocurrido a mediados de mes.

Israel insiste en señalar a Irán como la mayor amenaza para su existencia y ha reiterado que "no tolerará" que se instalen fuerzas iraníes cerca del territorio bajo su control.