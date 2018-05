Nueva Canarias apoya la moción y ve "tranquilizador" que Sánchez acepte los PGE que pactó con Rajoy

31/05/2018 - 15:40

El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso, Pedro Quevedo, ha defendido este jueves en el Pleno del Congreso la moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy por su "compromiso" con el PSOE, con el que concurrió a las elecciones generales, y porque cree que se trata de una iniciativa "oportuna" y "necesaria".

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"No sólo porque estamos obligados a cumplir con nuestra responsabilidad, sino porque nos ha parecido oportuna la presentación de esta iniciativa, Nueva Canarias hará honor a su compromiso", ha anunciado, despertando el aplauso de los 84 diputados del PSOE que Quevedo ha agradecido. "No es habitual que me pase esto", ha dicho.

El diputado canario ha calificado como "tranquilizador" el "reconocimiento de la utilidad de los Presupuestos" del candidato socialista a la presidencia, Pedro Sánchez, agradeciendo así que se comprometiera a gobernar con las cuentas elaboradas y pactadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Asimismo, ha destacado la voluntad de Sánchez de hacer cumplir las iniciativas aprobadas en el Congreso que "andan durmiendo en los cajones", y sus referencias a recuperar la independencia de RTVE, el derecho universal al Sistema Público de Salud o la corrección "de los excesos de la 'Ley Mordaza'". Por ello, le ha animado a emprender la elaboración de unos nuevos Presupuestos para 2019 "para demostrar que de verdad es posible hacer las cosas de otra manera".

En este sentido, ha dicho que la convocatoria de unas nuevas elecciones tras la moción "produciría una parálisis institucional" y que cree que "estas demandas no están a la altura de lo que se está debatiendo". "Nuevas elecciones sí, pero cuando decidamos entre todos y cuando se demuestre que efectivamente es lo que corresponde, y no es lo que corresponde en este momento", ha concluido su intervención.