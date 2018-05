Iglesias insta a Sánchez a formar un Gobierno de coalición con Podemos para no salir "débil" de la moción

31/05/2018 - 20:25

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha celebrado este jueves que la moción de censura del PSOE contra el presidente Mariano Rajoy vaya a salir adelante, pero ha aprovechado su intervención para avisar al líder socialista, Pedro Sánchez, de que su deber ahora es formar un Gobierno que no sea "débil", lo que pasa, a su juicio, por construir un Ejecutivo de coalición con su partido.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Con 84 diputados no se puede gobernar sin llegar a acuerdos de Gobierno, no sólo de investidura y de legislatura", ha defendido Iglesias, tras espetar a Sánchez que no se puede dejar "humillar" por Rajoy cuando se "burla" de él al decir "que va a gobernar con 84 diputados y con sus Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

A este respecto, el líder morado ha avisado al todavía presidente del Gobierno de que aunque "durante unos meses" efectivamente se los van a tener que "comer con patatas", como ha espetado Rajoy este jueves, "en esa comida no va a haber sentado ni un solo corrupto".

Y este según Iglesias, si para algo va a servir esta moción es para "sacar a los corruptos de las instituciones" y acometer una "limpieza del aparto del Estado" que, según ha recordado, su formación lleva "mucho tiempo" pidiendo a los partidos que finalmente este viernes sacarán adelante la moción de censura contra Rajoy. "Pero más vale tarde que nunca", ha afirmado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)