Torra es querella contra Rajoy i Santamaría per presumpta prevaricació

1/06/2018 - 14:37

Els acusa de "conculcar la legalitat" en no publicar els primers nomenaments de consellers

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat una querella davant la Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) per un presumpte delicte de "prevaricació per omissió" contra el fins a aquest divendres president del Govern central, Mariano Rajoy, i la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

En un comunicat, el Govern ha explicat que el president ha formalitzat la querella que ja va anunciar fa uns dies, que presenta per la negativa del Govern central a publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) el primer Govern que va nomenar Torra, que incloïa exconsellers a la presó i a l'estranger.

En la querella s'argumenta que la decisió de no publicar els nomenaments es va fer en base "a una decisió arbitrària, extralimitadora de competències i sense cap empara legal, contravenint d'aquesta forma l'execució d'un acte reglat, degut i obligatori".

"És una evident conculcació de la legalitat i desconeixement de les exigències constitucionals", conclou l'escrit de Torra, que també defensa que la no publicació dels nomenaments és una vulneració dels seus drets polítics.

La querella també fa constar que és una iniciativa que es presenta sense perjudici de les accions que per vulneració també dels seus drets polítics puguin emprendre els consellers afectats contra els querellats per aquests mateixos fets".

Els quatre nomenaments que va fer Torra i que el Govern central va vetar són els de Josep Rull i Jordi Turull, que estan empresonats a la presó d'Estremera, i els de Lluís Puig i Toni Comín, que resideixen a Bèlgica des de finals d'octubre per no haver de comparèixer davant el Suprem.

Torra va situar els quatre en el primer Govern que va dissenyar, la qual cosa va motivar la polèmica, però finalment va declinar nomenar-los per desencallar el conflicte i finalment els va rellevar per Àngels Chacón, Damià Calvet, Laura Borràs i Alba Vergés.

TESTIMONIS

La querella insta al Suprem a incoar diligències prèvies així com diferents diligències d'investigació, entre les quals figuren la declaració com a investigats de Rajoy i Santamaría, i com a testimoni del secretari d'Estat per a les Administracions Públiques, Roberto Bermúdez de Castro.

L'escrit al·lega que va ser Bermúdez de Castro qui va signar la carta en la qual s'argumentava la negativa del Govern central a publicar en el Dogc el primer decret amb els nomenaments.