El PP cree que Bicimad podría acabar con la credibilidad de Manuela Carmena

Madrid, 1 jun (EFE).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho hoy que el caso Bicimad podría "acabar" con la credibilidad de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya que "empeñó personalmente su palabra" en la limpieza del proceso.

Así se ha manifestado el edil después de una visita al distrito de Ciudad Lineal, tras conocerse que el Ayuntamiento de Madrid no solicitó el informe de Bicimad a la Asesoría Jurídica del Consistorio como pidió el interventor delegado en una nota interna que no fue contestada y que no era vinculante.

"Creo que ahora es inevitable que (la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento) Inés Sabanés tenga que responder ante el juez por diversas cuestiones", ha expresado Martínez-Almeida en relación con que ella haya "ignorado al interventor".

"Y en segundo lugar, por encargar un informe ad hoc cuando el director de los servicios jurídicos ha dicho que ese informe lo podían hacer ellos", ha agregado el concejal popular.

Martínez-Almeida ha afirmado que hoy siguen "acumulando irregularidades de relevancia penal" y ha adelantado que el caso Bicimad "va a ser un auténtico escándalo", como dijeron en su momento y siguen ratificando desde la formación.

"Creo que podría acabar con la credibilidad de Carmena, que empeñó personalmente su palabra en que aquí no había nada y se iba a concluir rápidamente esta instrucción", ha concluido.

El Gobierno de Carmena no pidió un informe facultativo a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid sobre la remunicipalización de Bicimad, pese a que el interventor delegado Ángel Calonge así lo solicitó en una nota interna que no fue contestada y que no era vinculante.

Así lo han revelado hoy el interventor delegado en el área de Medio Ambiente y Movilidad y el director de la Asesoría Jurídica municipal, Ángel Luis Ortiz, en la comisión de investigación que busca dilucidar si hubo irregularidades en la asunción del servicio de bicicletas Bicimad por parte de la EMT por 10,5 millones de euros.