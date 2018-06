AMP.- CC avisa de que el nuevo gobierno "no" es estable y espera conocer en días la hoja de ruta de Sánchez

1/06/2018 - 16:55

Barragán admite que les gustaría conocer la opinión del líder socialista sobre el sistema de financiación porque hay una "incertidumbre total"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 (EUROPA PRESS)

El secretario de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, ha advertido este viernes de que el nuevo gobierno salido de la moción de censura presentada por el PSOE al presidente saliente del Gobierno central, Mariano Rajoy, "no" es estable, si bien espera conocer en los próximos días la hoja de ruta que pretende implantar el nuevo jefe del Ejecutivo del Estado, Pedro Sánchez.

"No estamos ante un gobierno estable, desde el punto de vista robusto. De esta moción lo que conocemos es que se han puesto de acuerdo en quitar al presidente Mariano Rajoy. Eso ya ha sucedido y lo que esperamos ahora es que en las próximas horas, en los próximos días podamos conocer la hoja de ruta y las líneas maestras de lo que pueden ser estos meses --de gobierno socialista--", apostilló en declaraciones a los medios tras la reunión del Comité Permanente celebrada por CC para analizar el nuevo tiempo político que se abre en España.

Barragán, agregó, que se desconoce si en el nuevo gobierno habrá "personas ajenas al PSOE, como le ha pedido Podemos", pero insistió en que la hoja de ruta "sí que la necesita toda la sociedad española".

"VOTO DE CONFIANZA"

En cuanto al voto de CC en el Congreso a través de Ana Oramas, que pasó de decir que iban a votar en contra de la moción a abstenerse, el secretario de los nacionalistas canarios ha matizado que se trata de un "voto de confianza en cuanto a que parece que va a respetar" los temas de Canarias, lo que apuntó se verá en los próximos meses.

De todos modos, afirmó que la situación "sigue siendo trágica, es un gobierno débil, que en principio tiene inestabilidad", puesto que expuso lo "difícil" que será gobernar con ocho en el Congreso, en relación a los partidos que han apoyado a Sánchez para que su moción de censura saliera adelante.

Si bien, aseguró que desde CC habrá con el nuevo gobierno "normalidad, lealtad pero con exigencia también entre instituciones que tienen que entenderse". Barragán reconoció, además, que en el Congreso, con el número de diputados del nuevo Gobierno, el voto 176 puede "ser cualquiera".

El secretario de CC expuso que su formación ve como ventajas del nuevo gobierno que debe conformarse, el que la agenda canaria que tenía con el PP "es la misma" que cuando apoyaron la investidura de Pedro Sánchez para que fuera presidente del Gobierno, por lo que consideran que "no va a haber dificultad para seguir esa agenda canaria".

También mostró su defensa en mantener el diálogo y el consenso, ya que consideró que se "construye más" que con el enfrentamiento, y en este sentido agregó que desde que Sánchez nombre a su gobierno, se pondrán a trabajar solicitando las reuniones oportunas para, entre otras cuestiones, ver la capacidad de este gobierno de ejecutar los presupuestos.

Al respecto, indicó que el presupuesto tiene posibilidades de salir y, por ello, espera que no haya muchas enmiendas en el Senado que puedan provocar una nueva votación en el Congreso, que a día de hoy señaló contaba con "cuatro vetos de partidos que votaron a Sánchez", por lo que dijo ahí está la "primera incertidumbre".

En relación con ello, también se mostró consciente de que el nuevo gobierno, con cambios de directores generales hacia arriba, supondrá "dificultades" para ejecutar el presupuesto, puesto que apuntó que "ya había dificultades con un gobierno experimentado, donde alguna de las partidas llegaban en noviembre y diciembre", por lo que esperan que el Gobierno "se ponga rápidamente las pilas y que las partidas que tengan que desarrollar se hagan de forma ágil".

De todas formas, afirmó que también existen otros temas como el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Autonomía, en el que está participando el PSOE, así como otros elementos que deben discutir con el Gobierno como son "los convenios que están avanzados con la administración saliente y se espera poder concluirlo con la entrante".

RELACIONES CON EL PP Y PSOE DE CANARIAS

Por otro lado, al ser cuestionado si cambian las relaciones en Canarias con el PP y se sentarán a hablar ahora con el PSOE, aseguró que CC tiene "relaciones con todos", negando que tengan más con unos que con otros.

"No hay ninguna prueba sustancial. Todos los acuerdos que hemos alcanzado en el Parlamento de Canarias han sido unas veces con uno y otras veces con otros. No hay ni siquiera una inclinación en la balanza durante los dos años que llevamos --gobernando--", apuntilló para defender que CC en el Gobierno regional está buscando el consenso y el diálogo "unas veces con uno y otras veces con otro", por lo que "no hay un acuerdo unilateral".

Barragán sí que aprovechó para señalar que ahora en la Cámara regional "no estaba afectando la política estatal", lo que consideró debe "seguir siendo así" aunque admitió que hay una "parte sustancial de los temas que se debaten en el Parlamento que también tienen incidencia en el Parlamento de Canarias".

Al respecto, y a ser cuestionado si se podría cambiar al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan José Cardona, que ha sido recientemente nombrado tras un acuerdo de CC con el PP, Barragán dijo que "en principio no", ya que el cambio se ha producido en un momento determinado pero ahora "no" se plantean otro.

Si bien, agregó, que CC se encuentra en un gobierno en minoría, que necesita alcanzar acuerdos, por lo que puntualizó que si desde ahora a final de legislatura se le plantea alguna cuestión al respecto lo van a "estudiar y analizar".

Al ser cuestionado por Nueva Canarias (NC), si complica un posible entendimiento con CC, dijo que "no", para agregar que "es la primera vez que NC dice que tienen un pacto firmado con el PSOE y están abocados a cumplir", añadiendo que "mientras tanto ha venido votando con el PP cuando ha hecho falta".

SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Por otra parte, al ser cuestionado si la entrada de un nuevo gobierno frenará lo negociado hasta este momento para el sistema de financiación, Barragán admitió que les gustaría que Sánchez les expusiera "en los próximos días alguna posición sobre el sistema de financiación" porque existe una "incertidumbre total" al respecto.

Agregó que aunque se estaba trabajando en el ámbito más técnico de la propuesta, "ahora se arroja una incertidumbre", por lo que consideró que Pedro Sánchez debería buscar apoyos "sólidos" porque el nuevo modelo del sistema de financiación afecta "a todas las comunidades autónomas y no todos los apoyos que tiene en el Parlamento tiene gobierno en las comunidades autónomas".