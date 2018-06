Despedida y cierre

Madrid, 1 jun (EFE).- Apenas un minuto y medio ha dedicado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a despedirse de su cargo con un breve mensaje escrito en un papel que ha pronunciado con voz emocionada tras aparecer en el hemiciclo para votar la moción de censura que en media hora de votación le ha sacado de La Moncloa.

Se ha ahorrado el ya expresidente la mayor parte de la sesión matutina del debate, a cargo de los portavoces del PSOE y del PP, y como en toda la tarde de ayer su escaño ha permanecido vacío, aunque hoy la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha tenido cuidado de no dejar su bolso en el sillón presidencial.

Le han recriminado su ausencia la portavoz socialista, Margarita Robles, y el propio Pedro Sánchez, exitoso candidato que ha logrado que una moción de censura triunfe por vez primera en democracia.

Eran las 11,33 minutos de la mañana cuando la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha anunciado a la Cámara que gracias a 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención, Sánchez había conseguido la confianza de la Cámara al ganar la moción de censura.

"Muchas gracias señor presidente, muchas gracias señor presidente", ha concluido Pastor, mirando a uno y otro lado del hemiciclo, con una insólita frase dirigida a un Rajoy censurado y a un Sánchez recién proclamado.

Antes de llegar a ese momento la sesión se ha vivido como una de las que marcan historia, con diputados haciéndose "selfies" antes de su comienzo y sonrisas, felicitaciones y charlas animadas por parte de los socialistas. Y rostros serios, muy serios, en la bancada del PP.

Tan serios como el semblante de los miembros del Gobierno: Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro y María Dolores de Cospedal han sido algunos de los que han pasado toda la mañana en sus escaños del banco azul, circunspectos, casi ausentes, salvo cuando el portavoz del PP, Rafael Hernando, ha atizado al todavía candidato.

Porque el discurso de Hernando ha servido de desahogo al grupo popular ante el duelo por el que desde ayer atraviesa el PP, partido del que ha asegurado sentirse muy orgulloso de pertenecer, arrancando una larguísima ovación de los suyos.

"Hoy gana usted y pierde España", ha espetado Hernando a Sánchez como sentencia final, replicada por el candidato con igual contundencia: "Hoy gana la democracia".

Entre una y otra frase ha entrado en el hemiciclo Rajoy y los populares han reforzado la ovación final que dedicaban a Hernando para dirigirla al todavía presidente.

Así lo han remarcado con un "¡Presidente, presidente!".

Pero la inexorable aritmética parlamentaria se ha impuesto a partir de las 11,04 de la mañana, cuando han comenzado a caer como fruta madurada en tiempo récord los síes a favor de Sánchez y los noes en contra, pronunciados en voz alta, de pie, por los diputados.

Eloy Suárez Lamata, del PP, ha pasado un mal trago cuando ha tenido que rectificar un sí erróneo que enseguida ha tornado en no.

Mucho más claro lo tenía su compañero Rafael Merino, que ha subrayado su negativa a la moción de censura con un "no es no" alto y claro, ironía del famoso "no es no" que en su día Sánchez mantuvo a sangre y fuego para oponerse a la investidura de Rajoy.

Un Rajoy que al despedirse había deseado "suerte a todos por el bien de España" con palabras parecidas a las de Sánchez a los grupos que le han apoyado: "Espero que estemos todos a la altura de las responsabilidades que tenemos por delante, por el bien de nuestro país".

De momento, tras la votación, los diputados de Podemos han celebrado la investidura de Sánchez con un reiterado y atronador "¡Sí se puede! ¡Sí se puede!", marca de la casa de los morados, aplaudiendo a su propio ritmo, puño en alto, mientras los 84 diputados del PSOE ovacionaban al flamante jefe del Ejecutivo.

Con ese sonido de fondo Rajoy ha felicitado a su sucesor, al igual que Ana Pastor, Albert Rivera, Aitor Esteban, los diputados socialistas y los líderes y parlamentarios de Unidos Podemos y las otras formaciones que le han votado.

Desde la tribuna de invitados, vestida de rojo, le aplaudía su esposa Begoña Gómez; a ella también le toca mudanza al Palacio de la Moncloa.

Antonio del Rey