García Castaño irá en las listas de Ahora Madrid si Carmena quiere que repita

Madrid, 2 jun (EFE).- El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, dice no tener "ni idea" de si formará parte de las listas de Ahora Madrid porque se trata de una decisión que no depende de él sino de Manuela Carmena en el caso de que ésta vuelva a ser candidata.

"No tengo ni idea. No tengo muchas más aspiraciones que lo que estoy haciendo en este momento, estoy bastante agradecido. Si Manuela decide que repita, repetiré, y si no, pues no, pero ni es un drama ni es algo que tenga mucha importancia", dice Jorge García Castaño en una entrevista con Efe en la que apuesta porque Ahora Madrid se reedite con presencia de todos los sectores que formaron parte de la lista en 2015.

El edil de Economía asegura que lo importante es que Manuela Carmena lidere de nuevo ese proyecto y cree que en ese caso la alcaldesa "tiene que elegir una parte importante de su equipo".

"Estaré agradecido si me llama", añade el edil.

Procedente de IU aunque ahora integrado en Podemos, Jorge García Castaño defiende que la candidatura de Ahora Madrid debe incluir a todos los sectores actuales y también añadir "muchos más" para ser "lo más plurales posibles".

"Tenemos que incorporar sectores que no participaron en la candidatura, a aquellos que tenían un cierto miedo y convencer a los que no nos votaron. Debemos lograr esa transversalidad con un liderazgo claro de Manuela Carmena", defiende García Castaño.

Aunque admite las diferencias internas, el delegado de Economía considera que el impulso a proyectos urbanísticos como el del plan Chamartín no va a tener consecuencias sobre la unidad de todos los sectores de Ahora Madrid en la nueva candidatura.

"Puede haber quien esté más de acuerdo o menos en la operación, pero creo que todos compartimos que ha ganado mucho con respecto a la diseñada por el PP. Además, veremos cómo acaba, porque yo creo que aún queda por mejorar", señala García Castaño sobre la intención de Manuela Carmena de aprobar la operación urbanística durante esta legislatura.

"Yo creo que Chamartín es un buen proyecto. Ahora nos ha tocado arreglar planes heredados como el del Mahou-Calderón, Chamartín, Canalejas o la estrategia del Sureste y darle otra lectura con planteamientos urbanísticos más progresistas. Creo que en las próximas legislaturas se podrán ver los proyectos que lleven una marca de Ahora Madrid cien por cien", apunta.