Esteban (PNV) considera que el PP "no puede hablar de traición" por su voto favorable a la moción de censura

4/06/2018 - 13:17

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, comprende que "no se ha entendido" que habiendo votado a favor de los Presupuestos Generales del Estado promovidos por el Gobierno de Mariano Rajoy, la formación votase 48 horas después una moción de censura contra él, pero cree que "no se puede hablar de traición, ni muchísimo menos". "No tenemos la culpa de que el día siguiente saliera la sentencia de Gürtel", ha asegurado.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a laSexta recogidas por Europa Press, Esteban ha incidido en que ese movimiento "estaba dentro de lo posible". "Entiendo el cabreo y esas ganas que te pueden dar una satisfacción temporal de dos días, decir 'ahora quito unos acuerdos que tenía previstos', pero pensándolo de manera fría tampoco va a ninguna parte", ha comentado en relación a la confirmación de que el PP va a enmendar las cuentas en el Senado.

En su opinión, el PP "no ha entendido" que el "impacto social" de la sentencia "ha sido tremendo". "Ha tenido en la sociedad una repercusión importantísima, el PP no lo ha acabado de leer, pero es así", ha señalado, para incidir en que el PNV había dado "tiempo" a los 'populares' para hacer algo al respecto.

"Si hubiera dimitido Rajoy no habría habido moción. Nosotros no le hemos dicho al PP lo que tenía que hacer, aseguro es que no andamos por detrás maniobrando. Como era nuestra perspectiva y como nos podíamos ir posicionando, le dimos tiempo al PP para que tomaran las medidas que consideraran oportunas", ha explicado.

Asimismo, ha justificado el apoyo que dieron a la moción de censura en términos de "estabilidad" porque en su opinión, de haber fracasado la iniciativa de Pedro Sánchez "no habría estabilidad", dado que Ciudadanos había dado por liquidada la Legislatura y pedía elecciones y Podemos había anunciado una segunda moción de censura.

"Igual lo más fácil hubiera sido un 'no', porque uno ya tiene una cierta relación con algunas personas que han estado en el Gobierno y teníamos engrasados los mecanismos, pero en los momentos trascendentales hay que intentar responder a lo que nos piden nuestros votantes", ha apostillado.

En cuanto a los compromisos que pudieran haber obtenido primero con Rajoy y ahora con Sánchez, Esteban ha incidido en no han "planteado" el acercamiento de los presos de la banda terrorista ETA a ninguno de los dos.

"Ellos (el PP) ya saben lo que pensamos, pero nunca lo hemos querido mezclar con los Presupuestos Generales del Estado , tendría que ser un proceso natural y tampoco se lo hemos planteado a Sánchez. No sé lo que va a hacer, pero aseguro que no se lo hemos planteado y si se produce, que ocurra de manera natural", ha señalado.