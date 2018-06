Ciudadanos apoyará las enmiendas del PP a los PGE si son "buenas para los españoles" y no actuará por "venganza"

4/06/2018 - 14:26

Ciudadanos valorará las enmiendas a los Presupuestos que el PP pueda aprobar en el Senado una vez que lleguen al Congreso, donde decidirá su voto en función de si esas modificaciones son "buenas para los españoles" o no lo son, rechazando actuar por "venganza" o participar en "guerras entre partidos".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado en rueda de prensa el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, tras la reunión de la Ejecutiva permanente del partido. "Nosotros votamos a favor" y "los defendemos como propios", ha dicho al recordar que Cs apoyó en la Cámara Baja los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 tras pactar una serie de medidas con el PP.

Respecto a la tramitación que comienza ahora en la Cámara Alta, "cuando veamos qué enmiendas se presenten, sean aprobadas en el Senado y vuelvan al Congreso, las valoraremos", ha indicado, agregando que las apoyarán si consideran que benefician al "interés general de España" y en caso contrario votarán en contra.

"Nuestro criterio no va a ser la venganza entre partidos políticos o estrategias partidistas de bajo vuelo", y "no entraremos en criterios de guerras entre partidos", ha aclarado Villegas. Según ha manifestado, Ciudadanos no ha hablado de esta cuestión con el PP, por lo que desconoce qué enmiendas se van a registrar y las "contrapartidas" que puedan conllevar.

Los 'populares' estudian aprovechar la mayoría absoluta que tienen en el Senado para introducir cambios en sus propias cuentas ahora que dan por rota la vinculación con otros partidos al haber perdido el Ejecutivo. Especialmente, dan por terminado el pacto con el PNV, que decidió apoyar la moción de censura por la que Pedro Sánchez es ahora presidente del Gobierno.

Pero cualquier modificación en el Senado volverá después al Congreso, que puede mantener los cambios introducidos en el Senado o rechazarlos y volver al texto original aprobado por el propio Congreso. En cualquier caso es suficiente la mayoría simple, más votos a favor que en contra.