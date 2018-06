Iceta dice que PSC "no gobernará" con Albiol, pero se abre a hacerlo con PPC

Barcelona, 4 jun (EFE).- El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que su partido "no gobernará" con el exalcalde Xavier García Albiol (PP) en Badalona en caso de ganar la moción de censura, pero sí se ha mostrado abierto a que los populares formen parte de ese futuro gobierno municipal, al igual que otros partidos.

El PP Catalán ha anunciado hoy que prestará sus diez votos para que el PSC pueda registrar la moción de censura a la alcaldesa de Badalona (Barcelona), Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú), un requisito que había pedido el candidato socialista, Álex Pastor.

El 92,6 % de las bases del PSC de Badalona votaron el sábado a favor de impulsar una moción de censura contra Sabater para que el socialista Álex Pastor sea el nuevo alcalde con el apoyo del PPC de Xavier García Albiol así como de Ciudadanos.

En rueda de prensa en la sede central de los socialistas catalanes, Iceta ha constatado que, tras la consulta, "corresponde a los compañeros del PSC de Badalona hablar con el resto de partidos, formalizar esa candidatura a la alcaldía y, si saliera adelante, invitar a todos los partidos a participar del gobierno de la ciudad".

Pero al ser preguntado si cree que el PSC debe gobernar con el exalcalde y líder popular Xavier García Albiol, Iceta sí ha querido dejado claro que el PSC "no gobernará con Albiol", quien "no formará parte del gobierno de Badalona", aunque sí se ha mostrado abierto a gobernar junto a otros miembros del PPC que no sean su presidente.

Iceta ha recordado que, aunque "hay gente lo olvida", el PSC "hizo alcaldesa" a Dolors Sabater "en función de un acuerda que ella, desde el primer día, decidió incumplir".

"No sé qué pensaría de haber dado la alcaldía a una persona con el compromiso de que el Ayuntamiento de Badalona sería neutral en el proceso independentista y ver lo que ha pasado. Es reflexión que pongo sobre la mesa", ha apuntado.