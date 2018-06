Puig sobre la petición de diálogo de Torra a Sánchez: "Diálogo sí pero dentro de la legalidad y de una democracia"

4/06/2018 - 15:26

El presidente de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha señalado este lunes, preguntado por la petición de diálogo del presidente del gobierno catalán, Quim Torra, al nuevo jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, que este se debe dar pero "dentro de la legalidad" y "de lo que es una democracia".

VALENCIA, 4 (EUROPA PRESS)

"Diálogo sí pero diálogo dentro de la legalidad y dentro de lo que es una democracia", ha afirmado el jefe del Consell, que se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión que ha mantenido con el alcalde de Valencia, Joan Ribó.

Puig se ha mostrado así partidario de que "siempre" haya "diálogo" entre dos partes "manteniendo su posición" cada una de ellas pero en el marco de "la legalidad". En esa línea, ha defendido la posibilidad de "interlocutor y hablar" y ha asegurado que el nuevo presidente del Gobierno "ha sido muy claro respecto a esta cuestión".

"Por supuesto que hay que dialogar. Cómo vamos a encontrar puntos de acuerdo si no dialogamos", ha planteado el responsable autonómico, que ha expuesto que "dialogar es hablar desde posiciones que no siempre coinciden". Ha precisado que no hacerlo lleva a "establecer monólogos sucesivos" y a vivir "en una calidad democrática bajo mínimos".