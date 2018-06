Canarias pide a Sánchez que "sea sensible" con los recursos que tienen que llegar a las islas

4/06/2018 - 15:41

La portavoz y consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha solicitado al nuevo presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que "sea sensible" con los recursos que tienen que llegar a las islas procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y de los acuerdos que se enmarcan en los mismos, así como con la tramitación de las dos leyes que afectan al archipiélago y se encuentran en tramitación en el Congreso, tales como son la del Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Autonomía.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado Dávila en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras valorar el nuevo periodo político que se abre en España y que admitió requerirá de "amplios consensos y muchísimo diálogo" para continuar la "estabilidad económica en este país y se pueda seguir creando empleo para dar estabilidad no solo en España sino también en Canarias".

Dávila ha señalado que el presidente canario, Fernando Clavijo, felicitó el pasado viernes a Pedro Sánchez, a quien le trasladó que "puede contar con el Gobierno de Canarias para afrontar los grandes retos de este país" en relación a los territoriales, económicos o sociales, "retos de toda índole, sobre todo, retos políticos que requieren amplios consensos y mucho diálogo".

Así, agregó, que el Gobierno canario entiende que "este nuevo periodo no se puede afrontar desde la aritmética parlamentaria, este nuevo gobierno tiene que trabajar desde el diálogo, el consenso, no solamente en el arco parlamentario de las Cortes sino también con las comunidades", apostilló.

En relación con ello, Dávila recordó otro reto que tendrá que afrontar Sánchez como es el del sistema de financiación y donde, apuntó, Canarias ha avanzado "mucho" en este debate con "todos los partidos políticos de la mano para que el REF quede fuera de la financiación autonómica y Canarias lo aborde desde un plano de igualdad al resto de las comunidades".

Asimismo, indicó que el presidente socialista puede contar con Canarias para cumplir la "agenda canaria", que también se pactó con Sánchez en su momento, y "supone recuperar las inversiones" en el archipiélago.

En definitiva, apuntó que Sánchez puede contar con el Gobierno regional para "seguir adelante con la ruta marcada" para las islas pero también para otras cuestiones como las pensiones o la reforma laboral que "ha impedido que los trabajadores tengan salarios dignos", o para la apuesta que ha hecho el Gobierno de Canarias por las renovables pero en la que consideran que debe haber un Gobierno de España que apueste por ello, así como por los centros de investigación en las islas.

De todos modos, resaltó que para ello es necesario "un compromiso amplio" con Canarias que, matizó, "debe partir desde la responsabilidad para aprobar los PGE con las partidas presupuestarias que vienen destinadas no a un gobierno, sino a un conjunto que es la ciudadanía", así como instó a seguir "avanzando al mismo ritmo" en el debate, en las Cortes, del REF y el Estatuto de Autonomía porque se trata de leyes "muy importantes, que no tendrían por qué dilatarse en el tiempo".

Dávila también quiso agradecer al gobierno saliente de Mariano Rajoy, y a todo su equipo, "el esfuerzo, el talante y el trabajo que han realizado con Canarias", al tiempo que solicitó a "todos los partidos políticos responsabilidad y sentido de Estado".

"NO ME IMAGINO AL PP CARGÁNDOSE" LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Por otro lado, al ser cuestionada si considera que la abstención de Coalición Canaria (CC) a la moción de censura le puede repercutir de alguna forma, Dávila admitió que "no" se imagina a ningún partido "cargándose" lo conseguido en las negociaciones de los PGE de 2018, ni en el caso concreto del PP tampoco.

"No me imagino a un PP cargándose" los compromisos adquiridos, apostilló en relación al anuncio del Partido Popular de que presentará enmiendas a los PGE de 2018 en el Senado. Dávila confía, por tanto, en que "no se gobierne con la aritmética parlamentaria".

En este sentido, puso a modo de ejemplo el Gobierno de Canarias, en el que dijo se gobierna en minoría y se han alcanzando acuerdos pero, afirmó, hay que hacerlo desde el "consenso, el diálogo, la responsabilidad pero, sobre todo, desde el sentido de Estado".

Finalmente, al ser cuestionada por si el nuevo gobierno supondrá un cambio en la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que recientemente ha sido renovada, Dávila aseguró que "en este momento no está, en absoluto, sobre la mesa" esa posibilidad.