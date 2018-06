Andoni Ortuzar (PNV) no ve una "mala opción" que Feijóo, "periférico y cantábrico", sustituya a Rajoy

4/06/2018 - 18:35

Cree que Sánchez no debe descartar la prórroga de los Presupuestos de 2019 y aboga por elecciones generales en primavera-otoño de 2020

BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, espera que el responsable de la cartera que se haga cargo de la cuestión territorial en el nuevo Gobierno del PSOE sea "un periférico", como Miquel Iceta, Patxi López o Meritxell Batet, nombres se barajan como posibles candidatos a ministerios.

Sobre la posibilidad de que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, sustituya a Mariano Rajoy como líder del PP, ha asegurado que, a juicio del PNV, no sería "una mala opción". "No solo es periférico, sino también cantábrico, y el salitre del Cantábrico nos da un barniz a todos, y nos hemos llevado siempre bien con el PP gallego, como también con Rajoy. No es mala opción para nosotros", ha asegurado.

Por otra parte, cree que Pedro Sánchez no debe descartar prorrogar los Presupuestos de 2019, aunque dándoles su impronta, y ha abogado por la celebración de elecciones generales en primavera u otoño de 2020. También confía en que los socialistas sean "más generosos" que el PP en política penitenciaria, para lo que, según ha asegurado, no hay que cambiar la actual legislación, sino simplemente "cumplirla".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Ortuzar ha mostrado su deseo de que, con el nuevo Ejecutivo, haya "apertura de mesas en las que se pueda hablar" del tema territorial, tal como reclaman vascos y catalanes.

"Llevamos un montón de años que, por unas razones u otras, ha sido imposible hacer un nuevo planteamiento sobre cuál es el modelo territorial, cuál es el Estado de las Autonomías para el siglo XXI. No hay respuesta, no hay respuesta tampoco a cómo se integran los hechos nacionales vasco y catalán en ese nuevo marco territorial. Por no haber, no hay siquiera un acuerdo sobre financiación autonómica, que es una asignatura pendiente para otras comunidades autónomas", ha añadido.

A su juicio, son "tareas que hay que abordarlas de manera urgente" porque "ese melón" no se puede dejar "más tiempo abierto". Por ello, espera que, quien esté al frente de estas políticas en el Gobierno, tenga talante para el diálogo.

"A mí me gustaría que fuera uno o una de la periferia porque, a veces, en Madrid es difícil salirse de esa macroestructura de la Administración territorial del Estado y se confunde, muchas veces, al conjunto del Estado con la Administración central. Y la Administración central es una parte del Estado, pero hay muchas más cosas. Nosotros también somos parte del Estado. Si lo somos para unas cosas, que se nos reconozca también para otras cosas", ha apuntado.

Preguntado por si el exlehendakari Patxi López es para él bastante de la periferia, ha dicho que "es suficientemente periférico, pero Patxi o cualquier otro perfil". En todo caso, ha apuntado que su partido, en las cuestiones territoriales, "ha tenido más coincidencia y más identidad con el PSC que con el PSE-EE", y ha destacado que Iceta "es de origen vasco y su abuelo era del PNV". En cuanto a Meritxell Batet, ha señalado que tampoco "sería una mala candidata".

Además, considera que es más fácil un diálogo de los socialistas con los vascos que con los catalanes porque "las relaciones entre los partidos soberanistas (de Cataluña) y el PSOE han pasado por unas situaciones mucho más duras que la nuestras".

"Nosotros tenemos Gobiernos de coalición aquí en Euskadi con el PSE-EE, y la relación que hemos tenido con Pedro Sánchez, mientras ha estado como jefe de la oposición, ha sido muy fluida. No hace tanto tiempo estuvimos juntos Pedro Sánchez, el lehendakari, Idoia Mendia, y yo mismo, y es una relación mucho más normalizada y sencilla", ha explicado.

Andoni Ortuzar espera que, "si se abre en Madrid un ámbito de diálogo sobre el ámbito territorial", facilite que haya un acuerdo sobre autogobierno en el Parlamento Vasco.

GOBIERNO COMPACTO

Ortuzar cree que el Gobierno del PSOE "tiene que ser lo más compacto posible porque "le vienen tiempos complicados y no lo va a tener fácil". "Sean quienes sean las personas que lo compongan, tienen que estar muy compactadas alrededor del presidente", ha indicado, para señalar que con los demás partidos podrá "hablar, negociar y llegar a puntos de coincidencia para hacer políticas concretas".

Asimismo, considera "razonable" que las elecciones generales se celebren en primavera u otoño de 2020, y opina que va a ser "complicado" sacar adelante unos nuevos PGE para 2019.

En todo caso, ha subrayado que el PNV está "dispuesto siempre a negociar". "Pero hay que ver la disparidad de criterios y proyectos políticos que tenemos unos y otros. No sé si va a ser posible hacer un Presupuesto, pero no sería tampoco un drama tener una buena prórroga en la que el presidente y su equipo pudieran también meter sus señas de identidad y algunos proyectos estrella que pudieran poner en valor a su Gobierno", ha indicado.

POLÍTICA PENITENCIARIA

El presidente del EBB confía en que el Ejecutivo socialista sea "más generoso" que el PP en política penitenciaria, porque supondría "ser coherente con lo que ha preconizado tanto el PSE-EE aquí y el PSOE desde la época de Rubalcaba como ministro del Interior".

En esta línea, ha recordado que lo que el PNV pretende de acercamiento de presos de ETA a cárceles cercanas a Euskadi "no necesita cambios legales".

Preguntado por si también respaldan que se acerque a Cataluña a lo políticos independentistas presos por supuesta rebelión, ha subrayado que los jeltzales apoyarían "que estuvieran en la calle". "Pero, mientras eso no sucede, lo lógico es que estuvieran cerca de sus familias y de sus entornos", ha dicho.

MOCIÓN DE CENSURA

Para el líder del PNV, quien "ha perdido más políticamente" con la moción de censura es Ciudadanos porque, "si el PP asume una regeneración y se vuelve a fortalecer, le puede venir bien para el futuro, pero a Cs le corta el proceso de crecimiento un tanto artificial que llevaba".

Preguntado por si es mejor que Soraya Sáenz de Santamaría, ha replicado que no, porque ésta también es una buena candidata. "Ahora estará enfadada porque, como nos conocemos mucho, ya sabemos cada uno cómo reaccionamos, pero espero que podamos recomponer la relación porque ha sido muy buena, ha sido fructífera y ha sido muy leal por su parte, y creo que también por la nuestra", ha explicado.

RAJOY

Andoni Ortuzar ha destacado que el pasado jueves comunicó personalmente a Mariano Rajoy que apoyaría la moción de censura de Sánchez. "Era lo mínimo que podía hacer", ha dicho, para señalar que el expresidente del Gobierno "es de una naturaleza tranquila y lo encajó bien". "Supongo que, luego, la procesión iría por dentro, pero conmigo fue un caballero. No hubo ni un reproche", ha afirmado.

De hecho, ha precisado que, después de prosperar la moción de censura, "las cosas fueron como fueron", y se cruzaron "mensajes tristes" por ambas partes. "Tengo que reconocer que mi relación con el presidente Rajoy ha sido muy buena y que él conmigo se ha portado bien. Ahora ha habido informaciones sobre supuestas presiones que se nos hicieron en momentos críticos y eso no es verdad. El presidente Rajoy no presionó con nada, ha sido bastante leal y transparente en la relación con nosotros, como también lo hemos sido nosotros con él", ha concluido.