Cargos del PP gallego desearían que Rajoy avance una hoja de ruta que incluya renovación, pero "ordenada" y "con calma"

"Expectantes". Así están varios cargos del PP gallego consultados por Europa Press a la espera de que se celebre el Comité Ejecutivo de este martes, en el que confían en que su jefe de filas y expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avance la hoja de ruta del partido para "rearmarse" como fuerza de la oposición tras haber perdido el Gobierno.

Varios de los dirigentes consultados por Europa Press se han mostrado convencidos de que dicha hoja de ruta debe incluir "la renovación", pero alertan contra los riesgos de "precipitarse" en cualquier tipo de operación y desatar "una guerra interna", que es "lo último que debe interesar" a la formación.

Hay coincidencia dentro del PPdeG en que los populares integran un partido "disciplinado". Por ello, aunque consideran que el "inmovilismo" nunca es "bueno" --se remontan a la "autocrítica" y a la renovación impulsada en Galicia después de las últimas municipales, cuando pasaron a gobernar solo en una de las siete urbes de la comunidad--, apelan a la "tranquilidad".

El mensaje sería de este modo que "renovación y pasos adelante" sí, pero de forma "ordenada" y "con calma". Y siempre, remarcan, "respetando" los tiempos que establezca el propio Rajoy que, a su modo, de ver, es "quien lleva la batuta" y tendrá que abordar la situación con los dirigentes del partido.

"Lo primero" --citan las declaraciones públicas del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo-- será "escuchar" a su jefe de filas y saber qué quiere hacer. Ninguno de los cargos consultados por Europa Press es partidario de que Rajoy deje de inmediato las riendas del partido y casi todos consideran que incluso debería "liderar" el proceso de renovación.

Y es que, tras lamentar lo que ven "una injusta salida" del Ejecutivo, subrayan que él "sigue siendo el líder del partido".

UN CONGRESO NO ANTES DE OTOÑO

En todo caso, los distintos cargos consultados consideran que debe haber un congreso extraordinario en el horizonte, aunque hay distintas opiniones acerca de cuándo debería celebrarse y cuándo tendría que materializarse un relevo en el liderazgo si Rajoy opta por dar un paso atrás. Por ejemplo, habría que calibrar si es mejor hacerlo antes o después de las municipales, sin precipitarse.

En lo que sí hay coincidencia es en que no debería celebrarse "antes de otoño" porque "lo primero es asumir lo que ha ocurrido y ver qué hace Pedro Sánchez". En el socialista, subraya alguna de las fuentes del partido consultadas, debería estar en los próximos días y semanas "el foco mediático y político". "Aún no conocemos a sus ministros", esgrime.

Así, aunque desearían un mensaje de Rajoy que "animase" a un partido que acaba de perder el Gobierno mediante una moción de censura, también se apunta que no hay "por qué apurarse a desvelar todo mañana" y que hacerlo "no necesariamente tiene que ser bueno". Lo óptimo, afirman, es ir dando pasos "poco a poco".

LEAL A RAJOY Y "COMPROMETIDO" CON GALICIA

Aunque Feijóo cobra cada día más protagonismo en las 'quinielas' de la sucesión, en las que está situado como uno de los favoritos, miembros del comité ejecutivo en Galicia defienden que en el PP gallego hay "calma chicha". La "confianza" en las decisiones que pueda adoptar el de Os Peares es "total".

Mientras, el entorno de Feijóo recuerda que el presidente de la Xunta "no ha salido de las quinielas" prácticamente desde que recuperó el Gobierno gallego en 2009 y se remite a sus últimas declaraciones públicas. Y es que, el pasado viernes, recordó que le quedan "dos años de mandato", hasta 2020, y que su compromiso es "cumplir" con sus obligaciones "como presidente de la Xunta".

"Estoy a disposición de Galicia y del partido, pero de Galicia", dijo entonces el presidente, quien este lunes ha evitado volver a pronunciarse. Espera a "escuchar" a Rajoy en un Comité Ejecutivo al que acudirá, como también lo hará el secretario del PPdeG, Miguel Tellado, entre otros cargos gallegos.

En el PPdeG admiten que "desearían" que Feijóo "se quedase siempre" en la comunidad, pero reconocen que su situación política dentro del partido --es el único 'barón' autonómico con mayoría absoluta-- y sus buenos resultados consecutivos le colocan en una "posición destacada" para encabezar un relevo, de darse el caso.

Ven "difícil" que si desde las filas de su partido le piden que asuma el reto de liderarlo "pueda decir que no". "Pero es su decisión, él tiene que querer", se apresura a puntualizar un dirigente consultado, quien añade, a renglón seguido, que Feijóo tampoco se ha descartado nunca para nada. Eso sí, dan por hecho que sus prioridades son dos: ser "leal" a Rajoy si decide continuar y cumplir su compromiso con Galicia.

¿PRESIDENTE DE LA XUNTA Y LÍDER DEL PP?

¿Pero habría una vía para que fuese compatible su salto a la política estatal con cumplir su mandato en Galicia? Aunque su entorno se niega a evaluar escenarios que consideran "política ficción", en los corrillos políticos gallegos en los últimos días se plantea una posibilidad: que Feijóo pudiese compaginar la Presidencia de la Xunta con el liderazgo del PP estatal.

Aunque "imposible no es" --los tiempos, con un "adelanto técnico" de las autonómicas podrían encajarle si Sánchez agota legislatura--, dentro del partido en Galicia hay dirigentes que ven factible esta vía de estar "a caballo entre Galicia y Madrid", y otros "no tanto". "O al menos no por ahora, no es el momento", remarcan.

En todo caso, inciden en que lo primero será "escuchar" a Rajoy y después tocará, de ser el caso, que Feijóo, conocido también por su capacidad para medir sus tiempos, "tome sus decisiones".

Los pasos que decida dar o no dar Feijóo también serán determinantes para el futuro del partido en Galicia. Hay una remodelación pendiente y necesaria si se confirman los conselleiros José Manuel Rey Varela y Beatriz Mato como candidatos populares para Ferrol y A Coruña. Ahí, apuntan miembros del partido, "podría haber pistas".