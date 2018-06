Pablo Iglesias despide a Rajoy como un "político elegante" que se ganó su "respeto": "Fue un honor ser su rival"

5/06/2018 - 14:26

Podemos dice que Rajoy "no se va", sino que le ha "echado la España "15M, del feminismo, de la PAH y de los pensionistas"

Podemos dice que Rajoy "no se va", sino que le ha "echado la España "15M, del feminismo, de la PAH y de los pensionistas"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este martes, tras conocer la decisión del expresidente Mariano Rajoy de dejar de liderar el PP, que no es él quien se va sino "la gente" la que le ha "echado". No obstante, ha aprovechado su marcha para reconocer su "elegancia" e "inteligencia" como político, y le ha dedicado unas amables palabras de despedida.

"Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto", ha afirmado Iglesias en un mensaje que ha difundido en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

No tan amables han sido las despedidas de los principales dirigentes de Podemos. "M.Rajoy no se va, le echamos. Los pensionistas, las feministas, los estudiantes: la España del 15M, que nunca perdió la esperanza y que construye con fuerza un país mejor.Echamos a M.Rajoy pero el PP se queda. Pelearemos que no haya impunidad y que devuelvan lo robado", ha afirmado la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero.

ECHENIQUE SIGUE CON "M.RAJOY"

En esta misma línea se ha expresado el secretario de Organización, Pablo Echenique. "La España del 15M, del feminismo, de la PAH, de los pensionistas en la calle es quien ha echado a M.Rajoy junto con su corrupción, su crueldad con los más humildes y su servilismo con los poderosos. Si Ciudadanos no lo hubiera sujetado, lo habríamos echado mucho antes", ha asegurado, aprovechando para cargar contra el partido de Albert Rivera.

A su vez, el secretario de Análisis Estratégico y candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha insistido también e que "Rajoy no se va" sino que "lo echa la ola de cambio que comenzó el 15 de mayo de 2011". "Primero fue Aguirre, hace un mes Cifuentes, ahora le decimos adiós a Rajoy. Ahora a construir", ha animado.

No obstante, Errejón, al igual que Iglesias, también ha reconocido la "elegancia" de Rajoy, y que siempre ha sido "correcto" en su trato con Podemos. "Hay que separar. Había dos imágenes de Rajoy, una del comportamiento personal en lo más cercano de Rajoy y otra política. En lo personal siempre ha sido elegante y ha estado a la altura. Me gusta que un expresidente de mi país se comporte así", ha señalado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press.

ERREJÓN TAMBIÉN CREE QUE PERSONALMENTE HA ESTADO "A LA ALTURA"

"Ahora bien, en cuanto a su obra política, Rajoy revalidó la última vez la presidencia no proponiendo un rumbo hacia adelante sino proponiendo que se resignara", ha añadido el diputado madrileño.

Por su parte, la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martín, ha defendido que la marcha de Rajoy debe ser "el fin de una etapa marcada por el autoritarismo, la agresividad, la incapacidad para buscar soluciones dialogadas con el adversario político, la injusticia social con la mayoría de la ciudadanía, la protección de los privilegios de unos pocos, el abuso de poder, el robo de los recursos de todas y el desprecio al feminismo". "Que se vaya y no vuelva, ni él, ni nadie que no pueda ofrecer algo mejor", ha apostillado.