Carmena se alegra de haya tantas mujeres en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez: "Es necesario feminizar la política"

6/06/2018 - 13:34

MADRID, 6 EUROPA PRESS La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha alegrado este miércoles de que el nuevo Gobierno de la Nación encabezado por Pedro Sánchez "haya tantas mujeres" porque entra en su visión de la "necesidad de feminizar la política".

En la rueda de prensa posterior a la Junta y Consejo de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Carmena ha sido preguntada por los periodistas sobre el nuevo Ejecutivo central, pero ella ha asegurado que "no es su competencia hacer valoraciones".

"Sin entrar en los perfiles completos de los que ahora componen el arco ministerial, me gusta que haya tantas mujeres y esa visión de la necesidad de femi"nizar la política, en ese sentido me alegro mucho', ha agregado.

La regidora matritense ha destacado que la nueva ministra de Justicia, la exfiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado, tiene "buena pinta", aunque ha apuntado que en principio no la conocía y tenía que hacer memoria. Pero ha insistido que ella "no es una comentarista" política y su opinión "no es importante".

Eso sí, sobre la marcha del ya expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Carmena ha recalcado que la visión que tiene de la política es que "no es una profesión, sino una responsabilidad y que no es algo permanente, sino que tiene un tiempo y un fin". "Ha concluido una etapa y un periodo y, como dijo Rajoy, es bueno para él y para su actividad política", ha finalizado.