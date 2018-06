Monago rechaza la idea de Aznar de reconstruir el centroderecha, que no ve "destruido", pero sí aboga por fortalecerlo

6/06/2018 - 13:30

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado este miércoles, en referencia a las palabras del expresidente José María Aznar, que "no hay que reconstruir el centro-derecha" porque "no se ha destruido", pero sí "fortalecerlo siempre" como "cualquier organización".

BADAJOZ, 6 (EUROPA PRESS)

"Yo respeto las palabras del ex presidente Aznar, pero creo que no hay que reconstruir el centro-derecha porque lo que se tiene que reconstruir es lo que se ha destruido y no se puede decir que se haya destruido el centro-derecha", ha reafirmado.

Así, preguntado en rueda de prensa por las declaraciones de Aznar en las que se ofrecía para ayudar a volver a "unir" el centro derecha en España, Monago ha puesto como ejemplo que el PP "está presente" en "todos y cada uno de los municipios de Extremadura" así como que en la región tiene 30.000 militantes, por lo que "no hay que reconstruir la principal organización de militancia" de la comunidad, ha remarcado.

Además, ha asegurado que el PP está "creciendo" a nivel regional porque, a raíz de la moción de censura, se ha producido "un fenómeno curioso" y es que ha acudido "gente a afiliarse y gente que se fue a Ciudadanos que quiere volver, que dicen que se equivocaron", ha aseverado Monago.

"A mí me parece que eso es muy importante, por tanto no hay que reconstruir lo que no se ha destruido, fortalecerlo siempre, cualquier organización... siempre hay un deseo legítimo de fortalecerlo", ha incidido Monago al tiempo que ha recordado que el PP "ganó las últimas elecciones en España".

"UNIDAD"

Asimismo, el líder de los 'populares' extremeños ha apuntado que ahora "se abre un nuevo periodo" para el PP y se ha mostrado "convencido de que se van a hacer las cosas bien" ya que "hay consenso por parte de muchas personas" que están en la Ejecutiva de que van a "salir reforzados de esta situación" y que lo tienen que hacer "bajo un principio que es el de la unidad", ha señalado.

"Los españoles no quieren ya peleas, bastante hemos tenido con Susana (Díaz) y (Pedro) Sánchez, Sánchez y Susana como para que eso ocurra en el Partido Popular", ha ironizado Monago, toda vez que ha asegurado que el PP "sabrá elegir su camino".

En cuanto a los posibles candidatos para liderar el partido, el presidente del PP extremeño ha asegurado que no tiene un favorito y que esto es algo que "no se ha hablado". "Esto genera mucha expectación, yo lo sé, pero es verdad que nosotros no hemos hablado", ha afirmado.

A este respecto, ha incidido en que "los barones tampoco han hablado" y ha insistido en que "hay un cierto consenso en que esto se haga desde el principio de la unidad".

Además, ha resaltado que "la palabra la tiene la militancia" y que cuando el próximo lunes se conozca la fecha del Congreso del PP "cualquier militante tiene derecho a presentarse a presidir" la organización. "Nadie ha dicho todavía que se vaya a presentar", ha apuntillado Monago.

RAJOY "SE HA IDO, NO LO HAN ECHADO"

Finalmente, sobre la marcha del hasta ahora presidente del PP, Mariano Rajoy, Monago ha incidido en que éste "se ha ido, no lo han echado que es lo que querían los socialistas y todos los satélites que se han conformado en torno al Partido Socialista".

"Ha presentado su renuncia en el día de ayer y yo creo que le ennoblece, sobre todo porque como bien decía él era lo mejor para el partido y para España", ha destacado Monago, quien ha calificado como "paradoja" que Rajoy " es un presidente que se va habiendo ganado las elecciones".