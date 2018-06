Cospedal rechaza dar trascendencia a Aznar, afiliado pero no comprometido

Madrid, 6 jun (EFE).- La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha rechazado hoy dar "más trascendencia" a las palabras del expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar, una persona que, ha recalcado, "no se siente comprometido con el que fue su partido" aunque sigue siendo afiliado.

Y sobre "las personas que no están comprometidas con su partido dejo de opinar", ha añadido Cospedal, quien ha considerado que el centro-derecha español "no está roto de ninguna manera ni hay que reconstruirlo".

Así ha respondido Cospedal, en varias entrevistas que ha tenido esta mañana -Onda Cero, Telecinco y TVE- a las palabras de ayer de Aznar, quien, horas después de anunciar Mariano Rajoy su marcha como presidente del PP, consideró indispensable la reconstrucción del centro-derecha, que ve "desarticulado" y se ofreció a colaborar en esta tarea.

El centro-derecha, ha dicho Cospedal, "tiene un partido que le representa en España", el PP, que ahora tiene que "reorganizarse", y que tiene unos "principios muy claros".

"No está roto, no lo comparto", ha insistido Cospedal sobre la reflexión de Aznar, además de recordar, al hablar de los casos de corrupción que han "dañado profundamente" al PP, que se produjeron en una etapa distinta a la de Mariano Rajoy. Es decir, en la de Aznar, a quien no ha querido citar.

Sí ha confirmado que Aznar, que ayer dijo que no se siente "militante de nada", sigue figurando como afiliado del PP.

Y en cualquier caso ha defendido no dar más trascendencia a las palabras de Aznar, para insistir en que el centro-derecha no está ni desarticulado ni desunido y "está representado por el PP".

Ha recalcado además que su partido que va a trabajar por recuperar a todos los votantes que ha perdido en los últimos tiempos, muchos de los cuales han ido a parar a otra formación que "no se sabe muy bien lo que es" -Ciudadanos-, pero que está segura volverán a confiar en el PP.