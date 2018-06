Carmena pide estudiar en profundidad el aumento de los delitos sexuales

Madrid, 6 jun (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido hoy que es necesario hacer "una gran encuesta de victimización" para analizar porqué los delitos sexuales se han incrementado en un 26 % en la ciudad, un asunto que ha preocupado también a PSOE y Ciudadanos.

Según ha informado hoy la Delegación del Gobierno en la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid en el primer trimestre de 2018 han aumentado en un 26 % los delitos contra la libertad sexual.

En opinión de la alcaldesa, la lectura que se hace del incremento de estos datos, que los relacionan con una mayor concienciación que hace que se acuda más a la Policía, es "pobre" por lo que es "imprescindible" un análisis en profundidad que detecte si hay más agresiones o si en cambio hay más denuncias.

Por ello, ha pedido a la Fiscalía datos que comparen las denuncias con las condenas con el objetivo es detectar cuál es el nivel de "impunidad", según ha explicado la regidora en la rueda de prensa posterior a la Junta, donde no ha comparecido la delegada Concepción Dancausa al estar "en funciones" debido al cambio en el Ejecutivo.

Además, Carmena ha considerado "meritorias" las actividades de la Policía Municipal en los puntos violetas de las fiestas y se ha referido también a la importancia de la educación para reducir la comisión de los delitos contra la libertad sexual.

El incremento de estos delitos es el punto negro en un balance donde la tasa de criminalidad se reduce en un 0,9% sobre todo de las tentativas de homicidio y asesinato, que caen en un 44 % en el primer trimestre, y de robos con violencia (un 19,5 %), de vehículos (un 14,2 %) y de domicilios con fuerza (un 25,1 %).

Además de los delitos sexuales, se han incrementado los asesinatos consumados (siete, uno más que en el primer trimestre de 2017) y el tráfico de drogas, en un 28,2 %.

Por parte del Ayuntamiento se han destacado las mayores intervenciones y patrullajes en el año 2017 tanto a diario (un 3,93 % más) como en fin de semana (5,81 % más) mientras que crece la presencia policial en festejos y eventos culturales, pero caen las intervenciones contra la venta ambulante y el botellón, aunque en el caso del consumo de alcohol en vía pública aumentan las denuncias.

También las portavoces de PSOE y Ciudadanos, Purificación Causapié y Begoña Villacís, respectivamente, han mostrado su preocupación por el incremento de las agresiones sexuales en la capital, en su mayor parte violaciones con penetración, más de un 70 % según la socialista.

Así, Causapié cree es "positivo" que haya mayor concienciación pero explica que en caso de que el aumentos se deba a que se producen más agresiones y no a que se denuncia más hay que tomar "medidas de tipo activo y preventivo" ante un tema que causa una "enorme alarma social" mientras que ha considerado bajos los números de operaciones contra la trata y la prostitución.

Por su parte Villacís ha subrayado que los delitos sexuales ya se habían incrementado en el período anterior y ahora vuelven a aumentar y cree que el porcentaje no responde solo a una "mayor concienciación", una visión que impide "ver la realidad", según la edil.

"Estoy alarmada, me preocupa. Con un caso solo debería preocuparnos a todos, pero cuando hay un aumento del 26%, nos debería alarmar a toda la sociedad (...) de poco sirve apuntarse a las manifestaciones si, teniendo medios para arreglarlo, no haces nada y no reconoces el problema", ha añadido.

El portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida y Villacís también han censurado el menor número de operaciones contra la venta ambulante, una actividad que ocupa ilegalmente la vía pública y que según ambos concejales puede suponer un problema de seguridad al dificultar las evacuaciones.

Además, los ediles de la oposición han exigido que el Consistorio coloque ya las cámaras de videovigilancia en Bellas Vistas (Tetúan) y Puente de Vallecas, cuya tramitación está en marcha según el Gobierno local.