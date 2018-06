Comunidad educativa valora nueva ministra pero no tanto desglose Universidad

Madrid, 6 jun (EFE).- Sindicatos y otros miembros de la comunidad educativa han valorado hoy el nombramiento de Isabel Celaá como nueva ministra de Educación, a la que han pedido la derogación de los recortes y una nueva ley educativa, y algunos han mostrado sus dudas sobre el desglose de Universidad.

Hoy se ha conocido el nombramiento de Isabel Celaá como ministra de Educación y de Pedro Duque como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, cuando en la última legislatura el Ministerio de Educación incluía Universidades.

-Francisco García (CCOO): Al haber sido consejera de Educación del País Vasco tiene un gran conocimiento del ámbito educativo y eso nos tranquiliza. Necesitábamos un perfil de una persona que aterrizase el primer día. Tiene talante dialogante, que hace falta para cambiar el tono y reunir a la comunidad educativa.

-Mario Gutiérrez (CSIF): La separación del área de Universidad es discutible porque entendemos la educación como un proceso global que empieza en Infantil y termina en la Universidad. En el Pacto Educativo debe incluirse todo completo porque los cambios afectan al profesorado y a los alumnos. Reclamamos la derogación urgente del decreto de recortes y una nueva ley.

-Voro Benavent (STES): Nos ha sorprendido la disección de Educación y Universidad, siempre hemos defendido que la educación es todo un proceso. Nos preocupa que pudiera traer un acercamiento de la política universitaria a posiciones menos educativas y más empresariales. La Universidad también debe tener como objetivo lo público.

-UGT: Esperamos que se revierta de inmediato los recortes educativos y las dañinas medidas que la Lomce del PP mantiene vigentes y que inicie un proceso real para la elaboración de una nueva ley educativa.

-FSIE: Solicitamos que la ministra mantenga la convocatoria para constituir la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada fijada para el próximo día 18 y que se garantice a los docentes de la concertada los mismos incrementos salariales que a los funcionarios públicos hasta 2020.

-ANPE: Tendemos a la ministra nuestra voluntad de dialogar y llegar a acuerdos para mejorar el sistema y las condiciones laborales y sociales del profesorado perdidas en anteriores legislaturas. Es necesario un pacto educativo, pero somos escépticos ante la incapacidad acreditada por nuestra clase política para alcanzarlo.

-Begoña Ladrón de Guevara (Confederación de Padres y Madres de alumnos, Cofapa): Esperamos que se siga contando con los padres, pedimos que podamos trabajar conjuntamente por la educación de todos y para todos. La pluralidad es muy importante porque es riqueza del sistema.

-Alfonso Aguiló (Confederación Española de Centros de Enseñanza, CECE): Es una mujer muy sensata, le deseamos nuestra más leal colaboración para mejorar la educación. Le pediría que sea ministra de todos porque en educación no sobra nadie. Como primera medida me gusta que las Universidades estén centrada en investigación y su unión no me parece mala idea.

-Escuelas Católicas: Confiamos que la dilatada trayectoria política de Celaá vinculada a la educación, y su capacidad de liderazgo, sirvan para crear el necesario clima de consenso que permita alcanzar el esperado Pacto Escolar y la estabilidad del sistema educativo.

-Alejandro Tiana (rector de la UNED): El encaje de Universidades con Ciencia y Educación siempre tiene cosas que funcionan más fácilmente que otras porque la Universidad tiene una doble misión, educación e investigación. Lo importante es que esté donde esté esa combinación se cuide y no se desequilibre. Pido a Pedro Duque, el nuevo ministro de Ciencia, Innovación y Universidad, que cuide esa doble vertiente universitaria, pues somos investigadores pero la parte docente no siempre coincide y hay que implicarlas.

-Luz Martínez Seijo (portavoz de Educación del PSOE en el Congreso): Tanto Isabel Celaá como ministra de Educación como Pedro Duque como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades son fichajes "estupendos". Celaá tiene "amplia experiencia", con "muy buen talante" y una mujer "muy trabajadora".