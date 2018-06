Fracasa un nuevo intento de desalojo del edificio okupado de la calle Gobernador

Madrid, 6 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid no ha conseguido hoy por segunda vez desalojar el edificio municipal okupado de la calle Gobernador, lo que ha provocado las críticas del PP y Ciudadanos (Cs), que han reclamado al equipo de Gobierno de Manuela Carmena que asuma responsabilidades y desaloje al colectivo de "La Ingobernable".

En una nota de prensa, "La Ingobernable" ha agradecido la defensa de "decenas de vecinos y cientos de colectivos y movimientos sociales" para parar la segunda orden de desalojo municipal, y ha vuelto a exigir al Gobierno local "diálogo frente a la judicialización del conflicto".

Igualmente, ha denunciado que el Consistorio no haya "atendido las demandas que se plantearon tras haber confirmado que no se iba a llevar a cabo el desalojo" del mes de abril, el primero que se intentó.

Los portavoces en el Ayuntamiento de Madrid del PP, José Luis Martínez-Almeida, y de Cs, Begoña Villacís, han criticado que el Gobierno de Carmena no haya cumplido con su deber de devolver el edificio a la ciudadanía de Madrid.

Martínez-Almeida ha afirmado que, en el proyecto del PP para la ciudad, "no va a caber La Ingobernable", ya que lo único que quieren "es vivir a costa de los madrileños" a través de la ocupación de un inmueble "de titularidad municipal".

El edil popular también ha censurado "la chulería" del colectivo de "La Ingobernable", al rechazar el requerimiento hecho por el Ayuntamiento, que, según él, "no ha tenido gran interés" en desalojar el edificio que okupa "una pandilla sin oficio ni beneficio".

Por su parte, Villacís ha recordado al Ayuntamiento que "tiene el deber y la obligación de restituir este bien" que pertenece a todos los madrileños, y ha lamentado que el equipo de Gobierno haya "vuelto a faltar a su responsabilidad".

"Ayer veía las redes sociales y miembros del equipo de Gobierno, concejales de este Ayuntamiento, comunicaban en redes sociales que esto no se podía producir y conminaban a todo el mundo para que fuesen a evitar el desalojo", ha afirmado la portavoz de Cs.

También ha recordado al equipo de Gobierno que no pueden estar "en todas partes" y que tienen que ser "conscientes" de que, aunque sean sus amigos, ese edificio no pertenece a "La Ingobernable", por lo que deben pensar "en el conjunto de los madrileños y no en quienes son tus afines".

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha confirmado, tras la Junta Local de Seguridad, que el Consistorio seguirá con el procedimiento de desalojo del edificio a pesar de no hacerse efectiva la segunda orden de desalojo emitida.