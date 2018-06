Manuel Cobo arremete contra Aznar por no haber tenido una palabra cariñosa hacia Rajoy: "Yo no lo hubiera hecho así"

6/06/2018 - 17:15

El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Manuel Cobo se ha mostrado este miércoles disgustado con el expresidente del Gobierno José María Aznar, por no haber tenido una "palabra cariñosa" hacia Mariano Rajoy tras su dimisión como presidente del Partido Popular. "Yo no lo hubiera hecho así", ha apostillado.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Cobo, que ha hecho estas declaraciones a las puertas de la Audiencia Nacional tras declarar como investigado en el caso 'Lezo', ha aprovechado para dar las gracias públicamente a Mariano Rajoy "por lo mucho y bueno" que ha hecho y ha afirmado que además de un gran político es una gran persona y el político "más respetuoso" con sus adversarios.

No obstante, ha confesado que no le ha gustado que Aznar no tuviera una palabra cariñosa para el expresidente del Gobierno, durante su intervención en la presentación de un libro en la que se limitó a ofrecer su ayuda para volver a unir el centro-derecha español.

Respecto al futuro sucesor de Rajoy al frente de la presidencia del PP, Cobo ha asegurado que hay mucha gente valiosa dentro de la formación y que son muchos los miembros del partido que se pueden perfilar como candidatos idóneos, pese a que el momento actual del partido es "malo" debido a la "corrupción" que afecta al partido.