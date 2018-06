El Parlament rechaza retirar las prerrogativas de Puigdemont como expresidente

6/06/2018 - 17:47

El pleno del Parlament ha rechazado este miércoles una proposición de ley del PP que buscaba modificar la Ley del estatuto de los expresidentes para retirar prerrogativas a Carles Puigdemont por no estar en Catalunya.

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

La propuesta solicitaba que tanto los medios materiales como los personales que se pongan a disposición de los expresidentes solo se pueden prestar o poner a disposición en el territorio catalán.

Los populares han argumentado que la reforma quería garantizar la honorabilidad de la Presidencia "ante nuevas situaciones que se han venido produciendo".

Se pretendía que las prestaciones pudieran revocarse total o parcialmente por mayoría de dos tercios del pleno, en caso de que ya no concurran las condiciones de "honorabilidad" necesarias en la persona de un expresidente, atendiendo a hechos conocidos o que se puedan contrastar.

"Los separatistas han sometido la Presidencia de la Generalitat a las más altas cotas de desprestigio, en lo simbólico, en lo político y en lo histórico", ha clamado el diputado Alejandro Fernández al defender su propuesta.

Además, proponía que los derechos y prerrogativas reconocidas en la ley quedaran revocadas en caso de condena penal firme contra un expresidente, y automáticamente, sin que el Parlament lo vote.

La propuesta ha sido rechazada con los votos en contra de JxCat, ERC, los comuns y la CUP, frente a los votos a favor del PP, Cs y del PSC.

Desde JxCat, el secretario primero de la Mesa, Eusebi Campdepadrós, han criticado la propuesta: "De los autores del 'A por ellos' presentan esta moción hacia una persona que se podría titular 'A por él'. ¿De verdad es todo lo que pueden ofrecer a la ciudadanía?".

Ferran Civit (ERC) ha reprochado a los populares que no presenten la propuesta en el Congreso para expresidentes que han "recibido sobres", y les ha acusado de querer limitar la capacidad de expresidente en el extranjero, mientras que los expresidentes del Gobierno central pueden recorrer el mundo al servicio de la diplomacia española.

La portavoz de los comuns, Elisenda Alamany, ha puesto en cuestión la capacidad del PP para decir cómo deben comportarse los representantes de la ciudadanía y para presentar propuestas de transparencia: "Este Parlament tiene que abrir sus puertas, pero se me hace difícil pensar que esto venga de la mano del PP".

Vidal Aragonés (CUP) ha tachado la propuesta de persecución política de los que no pueden soportan que haya un "exiliado con la condición de expresidente" y ha planteado que, si un expresidente tiene que dejar de serlo por no estar en Catalunya, un exalcalde de Badalona también debería dejar de serlo por no vivir allí, en alusión al líder popular catalán, Xavier García Albiol.

El socialista Ferran Pedret ha calificado la propuesta de "ponderada y razonada" y ha avalado que se plantee la honorabilidad que tiene que tener un presidente, pero ha lamentado que el PP haya utilizado el trámite de lectura única para su propuesta.

EL VOTO A LA ENMIENDA DE CS

También se ha votado una enmienda de Cs que ha defendido el diputado Ignacio Martínez, que ha dicho ver con buenos ojos la propuesta del PP porque la situación política catalana actual "no era previsible".

La enmienda de Cs pedía que un expresidente dejara de recibir las prebendas que le corresponden cuando ejerza --tras ser presidente-- otro cargo público "con un trabajo en el ámbito público o privado y con la participación de administración de empresas públicas o privadas", a excepción de las que se contemplan en la ley de incompatibilidades de altos cargos de la Generalitat.

Esta enmienda ha sido rechazada con los votos en contra del PP, JxCat, ERC y el PSC --que tiene a uno de sus expresidentes José Montilla en el Senado--, los votos a favor de Cs y la CUP y la abstención de los comuns.