Rubalcaba elogia al nuevo gobierno de Sánchez: "Solvente, competente, europeista y feminista, no podemos pedir más"

6/06/2018 - 18:47

El ex ministro y ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha elogiado la composición del nuevo gobierno de Pedro Sánchez porque a su juicio es "solvente, con gente competente, muy europeista y feminista". "No le podemos pedir más".

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Así ha resumido Rubalcaba al nuevo gabinete en declaraciones a su llegada al Senado, donde ha presentado un libro escrito por Óscar López, quien fuera secretario de Organización del PSOE con él.

"Estoy muy contento, es un magnífico gobierno", ha dicho el exministro, quien ha insistido en el carácter "europeista" del nuevo Gobierno y en el hecho de que cuente con tantas mujeres. "Creo que el presidente ha acertado plenamente", ha dicho.

Acerca del tiempo que puede durar este Ejecutivo, se ha mostrado convencido de que será "de largo recorrido" y no ha dado por supuesto que no pueda legislar por su minoría parlamentaria. "Eso ya lo veremos. Pero lo importante hoy es el Gobierno, un bueno gobierno. Todos debemos estar satisfechos", ha reiterado.