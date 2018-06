El PP promete una "oposición sin concesiones" al Gobierno "pasarela" de Pedro Sánchez

7/06/2018 - 14:38

Hernando garantiza que no tirará "por el sumidero" la "experiencia" de los ministros de Rajoy ni los mandará a un "rincón"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha prometido este jueves que su formación hará una "oposición leal, responsable y sensata", pero "sin concesiones", al Ejecutivo nombrado por Pedro Sánchez, al que se ha referido como "Gobierno pasarela" y que, a su juicio, "está pensado para el 'marketing' y las próximas elecciones".

Así lo ha señalado Hernando en rueda de prensa tras la primera reunión de la Junta de Portavoces del Congreso de la 'era Sánchez', en la que el PP ha sido el único grupo que se ha opuesto a que el Pleno de la próxima semana no incluyera preguntas al jefe del Ejecutivo y los nuevos responsables ministeriales.

Hernando no ha cargado directamente contra ninguno de los elegidos por Sánchez para gobernar, pero sí lo ha hecho contra el presidente por haber informado antes de los nombramientos a los medios de comunicación que al Rey y por no haber admitido preguntas en su primera comparecencia pública en Moncloa.

Además, ha criticado la estructura del Ejecutivo diseñada por Sánchez, al que ha reprochado que haya aumentado el número de ministerios de 13 a 17 e incrementado también las Secretarías de Estado porque todo ello, ha recalcado, redundará en un mayor gasto público.

ESTUDIEN Y NO DIGAN "SANDECES"

"No sé cómo se las va a arreglar para habilitar los Presupuestos para tener dotaciones para todos los ministerios", ha deslizado, a la vez que ha lamentado, en concreto, que Sánchez haya finiquitado la Secretaría de Estado de Empleo. "Entiendo que esto nunca ha sido su prioridad y que siempre pasan por el Gobierno arrasan el empleo", ha añadido.

También ha destacado que la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, haya anunciado ya su intención de cambiar la reforma laboral aprobada por el PP. En este punto, ha recomendado a los nuevos miembros del Ejecutivo que cuando hagan anuncios sepan antes si contarán con mayoría parlamentaria suficiente para llevarlos a cabo, así como que "antes de ir a los medios a soltar sandeces, se estudien los temas".

Tras felicitar a la nueva portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, Hernando ha deseado "lo mejor" a su antecesora, la ahora ministra de Defensa, Margarita Robles, y después ha arremetido contra el resto de grupos parlamentarios por permitir que la próxima semana no haya sesión de control.

Y es que, a su juicio, Sánchez debe "dar la cara" y explicar a qué acuerdos ha llegado con Podemos y los independentistas catalanes y vascos para alcanzar el Gobierno. Desde su punto de vista, ahora todos ellos, especialmente los morados, quieren "enmascarar" su apoyo a Sánchez con "declaraciones altisonantes".

Respecto al nuevo papel del PP, Hernando, que seguirá como portavoz hasta el Congreso extraordinario que su partido celebrará en el mes de julio, ha garantizado que el Grupo Popular hará una "oposición leal, responsable y sensata pero sin concesiones".

"Algunos buscan tapar la deslegitimación de origen que tiene este Gobierno y de un presidente que basa su Presidencia en unas formaciones que ya le están diciendo que quieren acosarle", ha dejado caer el portavoz 'popular', anticipando que el PP intentará que el nuevo Ejecutivo "no destruya lo que construyó" el anterior.

Hernando no ha querido avanzar si Mariano Rajoy seguirá como presidente del Grupo Popular --"tomaremos las decisiones en su momento", ha dicho-- y ha explicado que "a lo largo de las próximas semanas" se decidirá qué papel juegan los exministros en el Congreso.

En este punto, ha dejado claro que no piensa "tirar su enorme experiencia por el sumidero", que los exmiembros del Gobierno harán "aportaciones intensas" a la tarea de oposición y que no les mandará "al último rincón" como, según ha remarcado, hizo en su momento el PSOE. "Eso es muy propio del PSOE, no de mi partido. El PP es un proyecto de muchas personas en el que todos sumamos, un partido que suma, no resta, intenta multiplicar y no divide", ha concluido.