La Asamblea rechaza las enmiendas para que Canal vuelva a ser un ente público

Madrid, 7 jun (EFE).- El Pleno de la Asamblea ha rechazado hoy las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Podemos a la proposición de ley de Ciudadanos para garantizar el carácter público del Canal de Isabel II pero conservando su condición de sociedad anónima, a diferencia de los dos otros grupos que quieren que regrese a su condición de ente público.

PP y Ciudadanos han rechazado las enmiendas de PSOE-M y de Podemos, que habían presentado un texto alternativo a la proposición con la intención de "blindar" el Canal como empresa pública y evitar evitar las "tentaciones privatizadoras" derivadas, en su opinión, de su constitución como sociedad anónima en 2012.

En la proposición de Ciudadanos, en cambio, abogan por mantener el Canal como sociedad anónima con la condición de que la participación de la Comunidad de Madrid no pueda ser inferior, en ningún caso, al 51 % del capital social.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, César Zafra, ha subrayado que esta proposición de ley era "necesaria" y "urgente" para que el Canal de Isabel II se "salvase" de la situación causada por los gobiernos del PP.

Una propuesta basada, ha indicado Zafra, en el control, la transparencia y que el Canal mantenga su carácter público para que "no se permitiese que nadie vendiese el agua de los madrileños ni a trocitos ni cachos ni gotas".

Para Ciudadanos esta proposición de ley es "básica" que supone "el principio del camino" para que el resto de grupos la enriquezcan con sus enmiendas.

No obstante, ha rechazado la propuesta de Podemos y PSOE de que los grupos propongan a siete miembros del Consejo del Canal para evitar "las zarpas" de los políticos del Canal, ya que el mayor número de miembros se decidiría en la Asamblea de Madrid y serían nombramientos "políticos".

"Dejen de colocar gente, no es necesario, no funciona", ha dicho Zafra, que ha afeado a Podemos que no proponga que en el consejo esté formado también por expertos.

El diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca ha remarcado que su propuesta es "más ambiciosa" que la de Ciudadanos que, además de garantizar que el Canal sea una empresa "100% pública", sea también transparente , democrática y participada

"Proponemos revertir modelo del PP para saquear el Canal y poniendo los medios para que no vuelva a pasar nunca mas", ha apostillado.

Según Martínez Abarca, la sociedad anónima fue el instrumento para poder privatizar el Canal de Isabel II y "huir en todo lo posible del derecho público, del control democrático y de la transparencia".

Por su parte, el diputado socialista Diego Cruz ha criticado "el giro" de Ciudadanos en esta materia, puesto que votó junto con Podemos y PSOE una proposición no de ley similar a la presentada, al tiempo que les ha afeado que hayan asumido la labor de "Portavocía del Gobierno".

Cruz ha reiterado que la propuesta de Ciudadanos "mantiene la bicefalia ente-sociedad mercantil que gestó el PP", pretendiendo "con una mera línea" frenar "las tentativas privatizadoras".

Para el parlamentario socialista esta proposición "no garantiza el carácter público del Canal", e incurre "en costes adicionales" al tener que mantener "una estructura duplicada".

La diputada del PP Eugenia Carballedo ha remarcado los madrileños son los dueños del Canal de Isabel II, una empresa que, ha añadido, "jamás ha tenido capital privado".

En su opinión, defender su carácter público no significa tener que modificar los mecanismos de participación de los ayuntamientos, que son propietarios también de la compañía a través de la sociedad anónima, en la que tienen decisión directa en la gestión del servicio en relación al ciclo del agua, alcantarillado y distribución.

"Tiene todo el sentido", ha señalado Carballedo, que ha manifestado que esa cuestión desaparece con la proposición de Podemos y PSOE al suprimir su condición anónima.