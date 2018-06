Arrimadas no irá mañana a la reunión con Torra si mantiene la pancarta y las "amenazas"

Barcelona, 7 jun (EFE).- La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado hoy que no acudirá a la reunión de mañana con el presidente catalán, Quim Torra, si éste mantiene la pancarta en la fachada de la Generalitat a favor de la "libertad de los presos políticos y exiliados" y con un lazo amarillo, así como sus "amenazas de seguir adelante con un plan ilegal".

En una rueda de prensa en el Parlament, Arrimadas ha advertido de que si Torra mantiene esas actitudes, "el diálogo no se podrá producir" y ella "no se da por invitada" a la ronda de contactos con líderes parlamentarios que arrancará mañana y en la que la líder de Cs está citada a las 10.00 horas, antes del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, a las 12.30 horas.

"Lo que realmente se ha roto es el diálogo entre catalanes. El primer diálogo que se deberá iniciar es en Cataluña. Ahora bien, ese dialogo no se podrá producir si el presidente de la Generalitat no respeta unas premisas básicas democráticas. Diálogo, sí. Pero dentro de unas premisas básicas democráticas", ha apuntado.

Arrimadas ha pedido a Torra que "sea consciente de la gravedad de la situación y de la fractura social en Cataluña" y que, por lo tanto, "recapacite" sobre sus primeras decisiones, ya que si "no es capaz de dejar de amenazar con ilegalidades, estará lanzando un mensaje muy claro: no quiere diálogo, sino confrontación".

De hecho, ha afirmado que ella "no se considerará invitada" por Torra hasta que "demuestre que el Palau de la Generalitat es de todos" y que se "respeta la neutralidad institucional".

"No me puedo dar por invitada a una reunión en la Generalitat donde se ha puesto un lazo independentista. No he sido invitada, solo se ha invitado a los partidos que comparten ese símbolo político", ha aseverado. "Pero también es un Govern que amenaza con violar los derechos de los catalanes, que amenaza a mis votantes con planes ilegales".

Entre esos "planes ilegales", ha apuntado, por ejemplo, la intención del presidente catalán de "recuperar leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, amenazar con crear una asamblea de cargos electos, decir que hay un Govern paralelo sin control democrático, utilizar estructuras en el exterior para objetivos ilegales o atacar a las instituciones catalanas".

Por ello, ha sugerido que "dependerá de Torra", ya que "si quiere hablar, rectificará, aunque sea un poco", ha insistido la dirigente, que ha enviado una carta al presidente catalán para exponerle estas cuestiones.

En la misiva, en la que detalla todos los argumentos anteriores, Arrimadas señala: "como jefa de la oposición en el Parlament y presidenta del grupo de Cs, que ganó las elecciones, reitero mi ofrecimiento al diálogo".

Pero advierte de que "si no ha ninguna rectificación, será un claro mensaje de que en realidad no quiere iniciar un diálogo, sino alargar la confrontación".

Por otro lado, sobre el vídeo publicado por el diario Ara con imágenes de los exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva y Joaquim Forn en la prisión de Estremera (Madrid), Arrimadas ha recordado que la cárcel "es un lugar donde estas cuestiones de grabación tienen protocolos muy estrictos, para garantizar el derecho a la intimidad y la seguridad", por lo que "si sus abogados quieren iniciar actuaciones, tienen todo el derecho a hacerlo, es normal".