Rollán asegura que la exclusión de UGT del consejo de Telemadrid está justificada

Madrid, 7 jun (EFE).- El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha subrayado hoy que la exclusión de UGT del proceso de selección de miembros para el consejo de administración de Radio Televisión Madrid por una "notable justificación", una decisión en la que, ha asegurado, el Gobierno regional no ha intervenido.

Rollán ha respondido así en la sesión de control del Pleno de la Asamblea al diputado de Podemos Pablo Padilla, quien ha criticado a PP y a Ciudadanos (Cs) por no enmendar el "error" de excluir al sindicato, y extenderlo también a la Asociación de Usuarios de la Comunicación, que actualmente contaba con dos consejeros.

En la sesión de la comisión de control de Radio Televisión Madrid celebrada ayer, miércoles, los representantes de PP y Ciudadanos defendieron que UGT no tiene capacidad para presentar candidatos, al alegar esta vez que el sindicato no ha acreditado su "representatividad" en el sector.

El Tribunal Constitucional instó el pasado mes de marzo en una sentencia a restituir el derecho de UGT a poder participar en el proceso de selección al señalar que "la falta de motivación" a partir de la cual se le excluyó "resulta especialmente relevante" porque "reunía los requisitos exigidos en la convocatoria".

La reforma de la Ley de Radio Televisión Madrid (Telemadrid), aprobada en la Asamblea en diciembre de 2015, fijó nueve miembros en el consejo de administración: cinco de ellos procedentes de organizaciones profesionales y sociales y los cuatro restantes a propuesta de los grupos de la Asamblea.

De las once asociaciones que presentaron su candidatura solo quedaron cuatro: la Asociación de Trabajadores por Cuenta Propia de la Comunidad de Madrid, la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid, la Asociación de Usuarios de la Comunicación y el sindicato UGT, que finalmente fue excluido del proceso por PP y Cs.

Rollán ha recalcado que se ha llevado a cabo el cumplimiento de esa sentencia, que no hacia referencia "a nada que no fuese una correcta y apropiada justificación".

"Entraba en la forma que no en el fondo", ha dicho el también portavoz del Gobierno regional, que ha acusado a Podemos de "idealizar" un modelo de televisión como el del programa 'Aló presidente' del que fuera presidente de Venezuela Hugo Chavez.

El vicepresidente ha remarcado que la independencia de Telemadrid está garantizada con su consejo de administración, que es donde "residen las competencias y las responsabilidades".

"No hay injerencia, ni presiones ni persecuciones", ha esgrimido Rollán, que ha rechazado que haya habido "presiones a profesionales para no difundir noticias que no sean del agrado del PP", como ha apuntado Padilla.

"Ese es el modelo de Podemos", ha indicado el consejero de Presidencia, que ha señalado que una de las medidas de la formación morada en sus negociaciones con el PSOE era asignar un comisario político que estuviera al frente de todos los medios "para tutelar, controlar y supervisar".

Por su parte, el diputado de Podemos ha comentado que confiaba en que el Gobierno regional quería "una nueva Telemadrid", pero, ha indicado, que pecó "de ingenuo".

Padilla ha apuntado que los profesionales de Radio Televisión Madrid han recibido presiones desde el Gobierno del PP "por la excelente cobertura" sobre el máster de la expresidenta regional Cristina Cifuentes.

"Sé que están acostumbrados a que los medios públicos sean altavoces del Gobierno y que quizá no asuman que un medio público puede recoger la pluralidad de voces de una sociedad e informar verazmente, pero se tendrán que acostumbrar", ha apostillado.

El parlamentario de Podemos ha citado a José Antonio Sánchez, director de Radio Televisión Española, que "se aferra a su sillón porque no quiere desbloquear TVE y que ha conseguido que todos los viernes los trabajadores vayan vestidos de negro para conocer manipulación en ese medio".