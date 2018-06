Londres dice que "nunca" aceptará una aduana que separe a Irlanda del Norte

Londres, 8 jun (EFE).- El Gobierno británico afirmó hoy que "nunca" aceptará una aduana entre Irlanda del Norte y el Reino Unido, después de que Bruselas haya rechazado un plan para que el país al completo se mantenga en la unión aduanera comunitaria mientras no se llegue a un acuerdo sobre el "brexit".

"La primera ministra (Theresa May) ha sido muy clara al decir que nunca aceptaremos una frontera aduanera entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido", declaró en un comunicado un portavoz oficial de la jefa de Gobierno británica.

"También estamos comprometidos a mantener la integridad de nuestro propio mercado interno. Esa posición no cambiará", agregó ese portavoz.

El Ejecutivo de May considera que las propuestas hechas hasta ahora por la Comisión Europea en ese terreno "no han logrado" asegurar que se preserva esa integridad.

"Por ese motivo hemos establecido nuestro propio plan de contingencia para las aduanas", agregó el portavoz del Gobierno, quien subrayó que todas las partes deben "recordar" la necesidad de proteger el acuerdo de paz de Viernes Santo, que prevé una frontera abierta entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

Al valorar hoy la propuesta enviada por Londres, el negociador jefe de la Comisión, Michel Barnier, recalcó que el plan de contingencia para mantener a Irlanda del Norte en la unión aduanera mientras no se llegue a otro tipo de acuerdo comercial "no puede extenderse al Reino Unido en su totalidad".

"Lo que es factible para Irlanda del Norte no lo es necesariamente para todo el Reino Unido", afirmó Barnier en una rueda de prensa en Bruselas.

El Gobierno de May ha presentado esa solución como último resorte para asegurarse de que no se establecen controles fronterizos en Irlanda, aunque espera haber llegado con la UE antes del 31 de diciembre de 2021 a un acuerdo definitivo por el que no sea necesario llegar a activar ese plan, según el documento que ha remitido a la Comisión.