Aragonès avisa de que no olvidarán el 1-O "a cambio de un nuevo modelo de financiación"

10/06/2018 - 15:52

Dice que el derecho a la autodeterminación es una "línea roja" en la negociación con el Gobierno

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisado este domingo al Gobierno central de que, en cualquier negociación, el Govern parte del referéndum del 1-O y que no lo olvidarán "a cambio de un nuevo modelo de financiación".

"Nosotros partimos del 1-O y esto no es intercambiable por nada. No nos olvidaremos del 1-O a cambio de un nuevo modelo de financiación", ha sostenido en una entrevista de El Punt Avui recogida por Europa Press.

Ha defendido que la sociedad catalana tiene derecho a la autodeterminación y que esto es una "línea roja" para el Govern de cara a la posible negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por eso, ha advertido de que "si dicen que esto se debe arreglar con un nuevo modelo de financiación es que no han entendido nada".

Asimismo, Aragonès ha señalado que las conversaciones entre los dos ejecutivos deben ser bilaterales: "Nos hemos ganado el derecho que cualquier conversación con el Estado sea bilateral".

VE DIFÍCIL REFORMAR LA FINANCIACIÓN

El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat ha lamentado que "una reforma del sistema de financiación será muy difícil que se pueda hacer porque falta un año para las elecciones autonómicas en muchos sitios del Estado y no habrá incentivos para llegar a un acuerdo".

Preguntado por si el Govern debe acudir a las reuniones para decidir la financiación autonómica, ha apuntado que no vale la pena ir si no sirven para arreglar la solución en Catalunya, ya que considera que "el problema de fondo entre Catalunya y el Estado no es de IRPF o de IVA, es de soberanía".

"PESIMISTA" CON EL GOBIERNO

Aragonès ha expresado que es "pesimista" con lo que pueda hacer el Gobierno en relación a Catalunya, aunque espera que hagan gestos para rebajar la tensión.

"Des de un punto de vista racional soy pesimista. Al final el PSOE es lo que es, y Pedro Sánchez es el que es. La composición de su Gobierno, la correlación de fuerzas internas, todo me lleva a ser pesimista", ha añadido.

Además, ha criticado que cuando el PSOE llega al Gobierno parte de la sociedad catalana tiene esperanza pero "cada vez los decepciona", y ha vaticinado que pasará lo mismo esta vez.

"Cada vez que el PSOE llega al poder del Estado hay una parte de la sociedad catalana que cree, legítimamente, que hay una nueva oportunidad. Y cada vez el PSOE los decepciona. De la decepción del Estatut vino todo el movimiento de las consultas populares y de aquí surgió la ANC. Ahora hay quien vuelve a ver una oportunidad, y creo que el PSOE los volverá a decepcionar", ha sentenciado.