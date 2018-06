Aguado (Cs) pide a Batet que "concrete" si tiene pensado hacer cambio legislativo para acercamiento de presos

10/06/2018 - 17:26

El portavoz del Grupo de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que "concrete" si tiene previsto hacer algún cambio legislativo para el acercamiento de políticos presos por "golpe de Estado".

LAS ROZAS, 10 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación en el homenaje a Ignacio Echeverría en Las Rozas, preguntado por las palabras de la ministra Batet y por un posible acercamiento de políticos presos, Aguado ha afirmado que se trata de una "hipoteca más" y de "un gesto que hacen en favor de una parte de Cataluña" y que "no representa al todo" porque "representa a aquellos que defienden a unos golpistas que están en la cárcel".

En cuanto a una posible reforma de la Constitución, Aguado ha asegurado que le "gustaría" conocer tanto a él como a "todos españoles" qué tipo de reforma "quieren poner en marcha".

"¿Una reforma de la Constitución para seguir manteniendo los privilegios a determinados políticos? ¿Quieren hablar de más privilegios para algunas zonas de España? ¿Quieren hablar de avanzar con los nacionalistas e independentistas de la mano? ¿O por el contrario quieren hablar de eliminar aforamientos, de reformar o eliminar el Senado, de blindar derechos sociales? Vamos a ver qué quieren hacer", se ha preguntado.

"LOS VOTOS FAVORABLES AL PSOE NO IBAN A SER GRATIS"

Aguado ha detallado que "los votos favorables" al PSOE "no iban a ser gratis". "Vemos la primera hipoteca que es dar vía libre al señor Torra para que vuelva otra vez a poner en marcha un plan ilegal y vuelva a abrir embajadas y destine 20 millones de euros a la televisión pública catalana y en definitiva, bueno pues hacer lo que ya había dicho que iba a hacer", ha señalado.

A su juicio, levantar el control de las finanzas a la Generalitat de Cataluña se trata de una "irresponsabilidad", por lo que "todo lo que pase a partir de ahora" será "responsabilidad de Pedro Sánchez".

Según Aguado, ese dinero lo quiere usar Torra para "trabajar" un discurso de "exclusión" y "ruptura" en Cataluña. "No lo quiere usar para ayudar a las personas que más lo necesitan, ni tan siquiera para intentar al menos recuperar las empresas que se han ido de Cataluña como consecuencia de su desafío soberanista. Lo quiere usar para satisfacer a una parte que es minoría en Cataluña", ha puntualizado.

"Lo vamos a denunciar, vamos a estar vigilantes, para que lo que ha sucedido no suponga en efecto un desembolso económico en favor de ese tipo de concesiones y, en definitiva, para que seamos capaces entre todos de conseguir Cataluña de una vez por todas no sea un proyecto pensado únicamente para una minoría, si no un proyecto para todos los catalanes", ha concluido.