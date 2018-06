Rajoy pide recordar "cada día" al Gobierno de Sánchez que "carece del aval de los españoles": "Eso no se puede olvidar"

11/06/2018 - 14:04

Dice que la dignidad de un político nace de la confianza que los electores le conceden porque ahí "se legitima su poder"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha pedido recordar "cada día" al Gobierno que dirige Pedro Sánchez que "carece del aval de los españoles", ya que, según ha recalcado, ese Ejecutivo socialista no está en el poder "por la voluntad" de los ciudadanos en las urnas, "lo pinten con los colores que lo pinten".

Así se ha pronunciado Rajoy ante la Junta Directiva Nacional del PP, en la que ha solicitado a los suyos estar "a la altura" en el proceso congresual que se abre este mismo lunes y en el que hay que elegir a su sucesor, puesto que el objetivo debe ser empezar a hacer oposición cuánto antes al Gobierno de Pedro Sánchez.

"En septiembre tenemos que estar en perfecto estado de revista para hacer lo que toca hacer ahora. Lo primero recordar cada día a este Gobierno que no está ahí por la voluntad de los españoles, hagan lo que hagan, digan lo digan y lo pinten con los colores que lo pinten, carecen del aval de los españoles y eso no se puede olvidar", ha exclamado, cosechando un aplauso de los más de quinientos cargos que han acudido a la reunión.

Rajoy ha afirmado que la dignidad de un político nace de la confianza que los electores le conceden porque ahí "se fundamenta su autoridad y se legitima su poder". "El señor Sánchez es el primer presidente de la historia de la democracia que no cuenta con la confianza de los españoles en las urnas y eso sin duda mina la credibilidad de cualquier iniciativa política que pueda intentar plantear o de cualquier equipo que pueda configurar", ha subrayado.

Es más, ha dicho que a eso se le une "la desconfianza" que generan sus socios parlamentarios y la "exigua fragilidad" del grupo parlamentario que le apoya. Por eso, ha insistido en que en la apertura del nuevo periodo de sesiones que se abrirá en septiembre el PP tiene que estar "perfectamente organizado" para controlar al Ejecutivo del PSOE y hacer propuestas.

CON MAYORÍA EN EL CONGRESO Y EL SENADO

De hecho, Rajoy ha recordado que el PP cuenta con mayoría en las Cortes, ya que es la primera fuerza política en Congreso y tiene mayoría absoluta en el Senado. Según ha dicho, tienen que contar "cuanto antes" con ese "nuevo equipo" que dirija a la formación, sin "perder un segundo" porque los españoles tampoco "pueden estar estar esperando" por el Partido Popular.

"Somos la primera fuerza política a nivel nacional y en la mayoría de comunidades y ayuntamientos. Somos el primer partido de España y debemos estar a la altura de esa responsabilidad", ha enfatizado, para advertir de que "no pueden dedicar mucho tiempo" en asuntos internos de partido sino que hay que "dedicar todo el esfuerzo a hablar de España".

Como ya hizo la pasada semana ante el Comité Ejecutivo, cuando anunció su despedida como presidente del PP, Rajoy ha señalado que estará al frente del partido hasta ese congreso de julio y que en este tiempo no habrá cambios en las direcciones del PP ni del Grupo Popular. Esa tarea, ha proseguido, le corresponderá "de manera exclusiva" al nuevo presidente que resulte elegido del congreso extraordinario.

PRESUME DE SU GESTIÓN

Una vez más, Rajoy ha puesto en valor la gestión que ha realizado su Gobierno. "Hoy podemos decir que hemos cumplido con creces", ha manifestado, para añadir que los españoles no les han retirado su confianza sino que han ganado las elecciones generales en 2011, 2015 y 2016.

En este sentido, ha subrayado que en "circunstancias muy difíciles" han "vencido en buena lid a los adversarios" políticos y "con claridad" porque, según ha recordado, el PP cuenta ahora con 50 escaños de ventaja sobre el PSOE en el Congreso de los Diputados. "Hemos ganado las elecciones y somos el partido que suscita más confianza en los españoles a pesar de los recurrentes vaticinios del club de agoreros de España", ha resaltado.

Así, ha dicho que los que han "interrumpido" su tarea política han sido los "rivales" políticos del PP, una "amalgama apresurada de socialistas, independentistas y partidos de extrema izquierda, Bildu incluida". "Ellos han protagonizado un hecho que no tiene precedentes en la historia de España, impedir que el primer partido en la preferencia de los españoles no sea el encargado de gestionar los asuntos que importan a los españoles", ha aseverado, para añadir que éste no es el "primer obstáculo" al que se enfrenta el PP y lo superarán "con razón y con coraje".

UN PARTIDO QUE "JUEGA LIMPIO" Y "ACATA LAS REGLAS"

Tras asegurar que el PP es un partido "democrático", que "acata las reglas" y "juega limpio", ha pronosticado que el PP volverá pronto al Gobierno porque tienen un "buen bagage, con las manos llenas de lealtad a España y de servicio a los españoles". A su entender, tienen motivos para estar "orgullosos" de los hecho porque tienen la "mejor base" para afrontar ahora el futuro.

"Debéis comenzar a prepararos porque se abre una etapa de gran incertidumbre y España puede necesitarnos en cualquier momento", ha enfatizado, para añadir que el PP es un "partido abierto" pero con unos principios y valores "no están sujetos a modas ni a conveniencias". "El PP es el único que sabe engordar las vacas flacas y no confunde las vacas gordas con la fiesta del despilfarro", ha concluido.