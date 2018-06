Gabilondo pide a Sánchez aprobar ya medidas concretas para la mantener la ilusión

Madrid, 11 jun (EFE).- El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha deseado hoy que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez apruebe en los dos próximos consejos de ministros "propuestas concretas" para mantener la ilusión, porque, ha dicho, "hay cosas que se pueden hacer ya".

A su entrada al desayuno de Nueva Economía Fórum con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el exministro Gabilondo ha considerado que España necesita "que pase algo pronto, con medidas concretas, eficientes y solventes para abordar cuestiones de emergencia".

"Espero que en este primer Consejo de Ministros y en el siguiente el Gobierno haga propuestas concretas para mantener eso que se llama la ilusión (...) y luego los proyectos de envergadura necesitarán su tiempo, pero creo que hay cosas que se pueden hacer ya. Modestamente pediría que se hicieran inmediatamente", ha dicho Gabilondo.

Con respecto a la situación de Cataluña, el portavoz del PSOE en la Asamblea ha comentado que el error es que las posiciones no estén ahora cerca y ha recordado que el cambio de la Constitución está previsto en el propio texto y que en todo caso debe acabar con "el refrendo de todos los españoles".

"Si se habla de acercamiento es porque no estamos cerca y si no estamos cerca es un error, porque no solo estamos cerca sino que pertenecemos a un proyecto común (...). Hay que hablar, identificar los problemas y abordarlos conjuntamente", ha destacado el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.