Podemos no se sumará a la comisión de reforma territorial que impulsó el PSOE en el Congreso, a pesar del fin del 155

12/06/2018 - 14:08

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha asegurado este martes que su grupo sigue pensando que la comisión parlamentaria que el PSOE impulsó en otoño en la Cámara Baja para abordar la reforma territorial, que se puso en marcha tras la activación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, no es el "marco" adecuado para "avanzar en el diálogo". Por ello, ha dado por hecho que mantienen su participación "en suspenso".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Junta de Portavoces, Belarra ha asegurado que "el tiempo" les ha dado "la razón", porque no ha sido esa comisión --en la que ahora sólo participan PSOE y PP-- la que ha contribuido a posibilitar el diálogo con Cataluña, sino el cambio de Gobierno, tras triunfar la moción de censura del PSOE que Podemos llevaba pidiendo un año.

"Nosotros suspendimos nuestra participación en aquella comisión porque creíamos que no era el marco que permitía avanzar en un diálogo. El tiempo nos ha dado la razón y precisamente va a ser el cambio de Gobierno, el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que permita realmente reconfigurar la situación y avanzar en el diálogo, no una comisión parlamentaria", ha asegurado.

SE REMITE A LA COMISIÓN ORDINARIA

Asimismo, ha dado a entender que la llamada Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico del Congreso ya no será necesaria, ya que en su grupo parlamentario considera que la creación del Ministerio de Política Territorial tendrá como consecuencia la conformación de una comisión legislativa para controlar la actividad de esta cartera y donde se abordarán los mismos asuntos.

"La Comisión Territorial legislativa va a formar parte de los mecanismo de funcionamiento del Congreso, así que sí vamos a participar. Ya no estamos en el mismo marco, ha habido un cambio de Gobierno, ha caído el 155, y creemos que el marco es diferente", ha explicado. "Creo que el tiempo nos ha dado la razón, y ahora va a existir una comisión territorial que aparentemente es el marco en el que se va a dar el diálogo aquí en el Parlamento", ha enfatizado después.

No obstante, ha avisado de que "no puede ser ni esta comisión ni otra el único mecanismo de diálogo que ponga en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez". "Esta vía no agota todos los mecanismos o vías de diálogo que tiene que poner en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado.

DIÁLOGO MÁS ALLÁ DE UNA COMISIÓN

"Tiene enormes retos por delante en lo que tiene que ver con el diálogo con Cataluña, con restablecer y normalizar esas relaciones. La comisión tiene que ser unos de los mecanismos de diálogo, pero no puede ser el único", ha insistido.

En esta misma línea se ha expresado la portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín, quien también entiende que esa posible nueva comisión asociada al Ministerio que dirige Meritxell Batet ya es suficiente para abordar en el Congreso los asuntos relativos a la reforma territorial.

"Ha habido una reorganización de comisiones de trabajo de obligatoria asistencia en el Congreso, y va a haber una de territorial y de función pública a la que todos los grupos están llamados a participar", ha explicado en declaraciones a los periodistas antes de la Junta de Portavoces.

"Entiendo que son comisiones que incluso pueden solaparse temáticamente. Si hay una comisión territorial y de función pública que va a existir en el Congreso, entendemos que es a la que tiene sentido asistir y donde se van a tratar aquellos temas relevantes de esta cuestión", ha enfatizado.

Así lo ha asegurado, tras recordar que en 2017 decidieron no sumarse a la comisión impulsada por el PSOE porque consideraban que era "un cambio de cromos a cambio del 155 y una reforma constitucional que ya dijo Rajoy que nunca llegaría".