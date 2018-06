El coordinador de Podemos Jaén cree que "la sangre no llegará al río y habrá entendimiento" sobre la confluencia con IU

12/06/2018 - 14:45

El coordinador del Equipo Territorial Provincial de Podemos Jaén, David Peñafuerte, ha confiado en que "la sangre no va a llegar al río" y que "va a haber entendimiento" entre las direcciones andaluza y estatal del partido ante las discrepancias en torno a la confluencia con IULV-CA en Andalucía.

Así lo ha indicado este martes a preguntas de los periodistas durante la presentación, junto al coordinador provincial de Izquierda Unida, Francisco Javier Damas, de la plataforma Andalucía Adelante: un "espacio político amplio" que se ofrece como "opción de futuro clara" para la mayoría de la ciudadanía de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales.

Peñafuerte ha explicado que ambas formaciones impulsan este proyecto, "pero pretende ser un espacio más amplio, donde quepan todas aquellas fuerzas sociales, políticas y también personas que compartan esta voluntad transformadora desde la izquierda que le dé vuelta a la situación" de la comunidad y la provincia jiennense.

"Un espacio político amplio que nace para confrontar con las políticas de la considerada tradicionalmente derecha, personificada por el PP y Ciudadanos, pero también de la derecha camuflada que representa el PSOE de Susana Díaz y que en la provincia representa Paco Reyes", ha comentado.

El dirigente de la formación morada ha explicado que esta confluencia surge "de forma natural" y "no es forzada" tras "meses y meses compartiendo espacios en los conflictos, en la calle, codo a codo, con los trabajadores". Es, además, "netamente andaluza", algo "muy importante" al considerar que "Andalucía la tenemos que ganar desde Andalucía".

Al hilo y ante esas las discrepancias entre las direcciones andaluza y estatal de Podemos, ha dicho que las tres candidaturas que se presentaron a la Asamblea Andaluza llevaban en su programa tratar articular una fuerza "con cada vez mayor soberanía para tomar decisiones" desde la comunidad; de modo que no han "querido ser nunca una delegación en Andalucía de un Podemos estatal", sino "ser Andalucía representada en Podemos".

"Creo que son malentendidos lógicos de esta etapa de crecimiento de la organización. Me parece que la sangre no va a llegar al río, va a haber entendimiento y que desde Madrid se va a entender que las alternativas para Andalucía las tenemos que construir desde Andalucía", ha afirmado no sin apuntar que, "a pesar de los logros conseguidos, es un partido joven, en construcción", que hay que "construir de la mejor manera posible".

Así las cosas, Peñafuerte ha destacado que se inicia "un camino ilusionante hacia las lecciones andaluzas y municipales" con la intención de que "este espíritu de confluencia se extienda al mayor número de municipios posible de la provincia" e ir "a por todas".

Ha incidido, en que "no se trata de crear una fuerza política nueva", sino, que, "de momento es crear una plataforma" con "otras fuerzas presentes", como Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, abierta también a movimientos sociales y a personas a título individual.

En la misma se ha pronunciado el coordinador provincial de IU, Francisco Javier Damas, quien ha valorado este "paso al frente" para ofrecer "un espacio conjunto donde poner encima la mesa la necesidad de cambiar la situación de nuestra tierra" y ello sin obviar "que el campo de batalla debe ser siempre la movilización" y "conseguir alianzas" en esos espacios donde están presentes.

Según ha resaltado, este acuerdo reflejado en Andalucía Adelante "va a permitir que haya una opción de futuro clara para la gran mayoría de andaluces y jiennenses que ven cómo el PSOE no ha logrado suplir las carencias" ni ha hecho políticas adecuadas a su panorama "y que la opción del cambio no es en ningún caso la opciones de derecha" de PP y Cs.

"Se abre el abanico en el que no es sólo la suma de dos organizaciones. En IU siempre hemos estado por un proyecto superador, que conlleve la participación de activistas, personas comprometidas, colectivos implicados en cualquier campo sectorial que pueda enriquecer el proyecto", ha aseverado Damas, quien ha añadido que se hace "sin obviar las bases" y "este domingo habrá un referéndum" en Izquierda Unida para que se pronuncien.

Damas ha señalado que después se abordará "la adaptación en cada municipio con la naturaleza propia de cada territorio, no sin subrayar que IU va a "a seguir manteniendo" su fuerza en la provincia con "un proyecto superador, mucho más amplio" que su "arraigo" y "capacidad organizativa" puede ayudar a fortalecer.

"Los compañeros de Podemos e IU en cada localidad están llamados a unirse a esta iniciativa. Pero el cómo, los tiempos, la forma son cuestiones que se tiene que dirimir en cada localidad", ha abundado Peñafuerte.