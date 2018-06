Villacís: Tres años después del Gobierno de Carmena, Madrid "está incluso peor"

Madrid, 13 jun (EFE).- La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha hecho un balance de los tres años de gestión del Gobierno de Ahora Madrid, un periodo en el que cree que "Madrid está exactamente igual" que antes de la legislatura de Carmena, e "incluso peor".

Villacís se ha reunido con la prensa en la Plaza de España por ser, en sus palabras, "la zona más paradigmática, la zona cero" de lo que era a su llegada y lo que es hoy Ahora Madrid: "la cara del incumpliento".

"El balance es que no han transformado la ciudad, sí están creando una red clientelar y sí están subiendo los impuestos", ha dicho tajante la portavoz de Ciudadanos.

Respecto a los cambios, Villacís ha puesto de ejemplo la remodelación de Plaza de España, "que ya aparecía en los primeros presupuestos", y cuyas obras "tenían que estar ya terminadas" pero "ni siquiera han empezado".

Junto a Plaza de España, Villacís ha señalado otros proyectos inacabados o sin empezar como "el Mercado de Legazpi, el nudo norte o los aparcamientos disuasorios"; unos hechos que, según la portavoz, evidencian que "lo único que van a hacer es un proyecto de ensanchamiento de aceras, que es lo que son las obras de Gran Vía".

Asimismo, Villacís ha reiterado las quejas de su grupo respecto a la limpieza y la recogida de basuras de Madrid, un problema al que "este Gobierno ha querido cerrar los ojos" y con el que ha mostrado su total descontento: "No compartimos el estándar de calidad de limpieza de Ahora Madrid".

Otro "gran problema", ha señalado Villacís, son los socavones y baches de las vías, "la gente reclama sistemáticamente por el mal estado y todas las vías públicas de Madrid necesitan ser regeneradas".

Respecto a los impuestos, Villacís ha nombrado "la subida del 16 % del Impuesto de Bienes Inmuebles y del Impuesto de Actividades Económicas" y ha añadido que el Gobierno se ha dedicado a "triplicar el gasto de propaganda y a aumentar un 31 % los trabajos que externalizan a toda su red".

Y en relación a la afirmación de que el Gobierno de Carmena trabaja para una "red clientelar" afín a su pensamiento, la portavoz de Ciudadanos ha compartido también esta mañana un mensaje en su twitter personal denunciando al Concejal Sánchez Mato por haber participado en un acto de la casa okupa La Ingobernable los pasados 12 y 13 de mayo.

"Mientras este Ayuntamiento gasta un dineral en alquileres, consiente la okupación de La Ingobernable, un edificio que es de todos los madrileños. No lo quieren para la gente, lo quieren para SU gente. Aquí el señor Sánchez Mato de ponente en un espacio que su Ayuntamiento debería haber desalojado", decía el tuit.

A pesar de las críticas, Villacís ha asegurado que ella "piensa que siempre se pueden arrancar cosas buenas" y ha destacado la necesidad que tenía la ciudad de Madrid de un cambio: "Creemos que no era este, pero lo necesitaba, porque las mayorías absolutas cronificadas no son buenas y se ha demostrado".

"En numerosas ocasiones he felicitado la creación de la herramienta Madrid Decide, creo que ha día de hoy su uso es muy residual y la mayor parte de los debates no tienen carácter municipal, pero aún así me parece bien que la gente hable y se moje en su ciudad", ha señalado también Villacís.