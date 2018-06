La alcaldesa de Girona acusa a la Fiscalía Anticorrupción de "montar un 'show'"

Barcelona, 13 jun (EFE).- La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, ha acusado hoy a la Fiscalía Anticorrupción de "montar un 'show" después de que esta mañana haya solicitado a este consistorio información sobre la empresa de aguas Agissa y sobre la compra del fondo de arte Santos Torroella, que adquirió Carles Puigdemont.

Agentes de la Guardia Civil se han personado hoy en los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter para pedir documentación sobre un supuesto desvío de fondos públicos en la gestión de la compañía municipal de aguas, Agissa, en una época en la que Carles Puigdemont era alcalde de Girona.

La Fiscalía Anticorrupción quiere esclarecer el origen de los fondos que se utilizaron para adquirir en 2013 el fondo de arte Santos Torroella, que contiene obras de Picasso, Dalí o Miró, y si tiene alguna relación con la prórroga del contrato de cesión de la gestión de agua a Agissa, que se ejecutó durante el mandato de Carles Puigdemont como alcalde de Girona.

La actual alcaldesa, Marta Madrenas (PDeCAT), ha dejado claro que "todo el dinero que se ha invertido en la compra del Santos Torroella proviene de partidas ordinarias del ayuntamiento, no del canon del agua, y todos los presupuestos son públicos y están colgados en la página web del ayuntamiento".

Madrenas ha asegurado que "tanto financiera como económicamente está absolutamente acreditada la adquisición a plazos de este fondo porque cada año sale en las partidas de inversión del ayuntamiento la compra a plazos, de la que pagaremos el año que viene la última cuota".

Madrenas, que ha recordado que el Ayuntamiento ejerce la acusación particular en el caso Agissa, que investiga el juzgado de Instrucción 2 de Girona, ha criticado la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, a la que ha acusado de "venir a montar un 'show".

"En una causa normal se pide la información por escrito y, como ya hemos hecho siempre que nos la han pedido, nosotros la facilitamos", ha afirmado.

Además, ha recordado que la primera vez que el ayuntamiento mostró su interés en comprar el fondo de arte fue "en 2001, cuando gobernaba otro partido político", y que el precio que pagó el consistorio, 3,9 millones de euros, "es muy inferior a la tasación que se hizo" entonces, de 7 millones.

Por su parte, el regidor de la CUP Lluc Salellas también ha denunciado "el enésimo 'show' mediático ordenado por la fiscalía española", en lo que considera "un intento de tapar la corrupción del Estado español".

"Pedimos que la guerra sucia no tape la corrupción y que la corrupción no tape la guerra sucia", ha pedido este representante municipal.

En 2014, el presupuesto ordinario del Ayuntamiento de Girona tenía un millón de euros para invertir en el servicio de aguas, tres partidas de saneamiento, pero cuando se ingresó el millón de euros del canon del agua se decidió que el millón que ya estaba presupuestado para el saneamiento se invertiría en el fondo Santos Torroella y el del canon de agua, en el saneamiento.

A partir de este primer pago de un millón de euros, en cada presupuesto municipal se incluyó una partida para pagar este fondo, 700.000 euros en 2015, 600.000 euros en 2016 y 2017, y en 2018 se han pagado 500.000 euros.

En 2019 habrá otra partida de 500.000 euros y así se habrá pagado el total previsto en la compra de 3,9 millones pero, según la alcaldesa, "ahora estamos acabando de negociar que una parte de los impuestos sea adquirida por la Generalitat y supondrá 800.000 euros menos para la ciudad", y además está previsto que la Diputación de Girona también subvencione la compra con 300.000 euros.

La CUP interpuso en 2015 una querella contra los responsables de Agissa y Girona SA por apropiación indebida y administración desleal.

El concejal de la CUP ha pedido a la Fiscalía que "se centre en la investigación que tiene en su mesa desde hace dos años, que es la gestión del agua en Girona, donde sí se han visto ya indicios de corrupción y de apropiación indebida por la parte privada de esta historia".

El edil ha afirmado que la compra del fondo de arte fue "una decisión política que no compartimos y rechazamos en su momento -se aprobó con los votos a favor de CiU y PP y el voto particular del alcalde Puigdemont y con los votos en contra de CUP, PSC e ICV-, porqur gastarnos casi 4 millones de 2014 hasta hoy no era una prioridad de la ciudad".

"Se invirtió en un fondo y en un proyecto que no estaban bien planificados" y no se garantizaba que el dinero que llegaba, más el presupuesto que ya existía para mejoras en el servicio del agua, se acabasen destinando al agua, ha denunciado Salellas.

En este sentido ha recordado que a día de hoy "aún no tenemos un proyecto definitivo para exponer estas obras, que se encuentran guardadas en un almacén en algún sitio de la ciudad, y las hemos pagado y no las podemos exponer porque no hay un proyecto museístico".

En julio del 2017, la Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación de las supuestas irregularidades y el 19 de septiembre pasado ordenó una quincena de registros.

Según un comunicado de la Fiscalía, los requerimientos de información que hoy han solicitado se derivan de la información recopilada durante estos registros, en el marco del operativo "Aquarium".

Entonces se intervino documentación de la que, según la Fiscalía, "se infiere la posible comisión de delitos de malversación, apropiación indebida, prevaricación y falsedad documental por parte de los responsables públicos" de estos tres ayuntamientos.

El fiscal anticorrupción y alguno de sus acompañantes han abandonado el consistorios hacia el mediodía, y el resto de guardia civiles lo han hecho sobre las 13 horas, todos ellos por la puerta trasera del edificio.