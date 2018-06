Feijóo insiste en que pronto aclarará su futuro: "Lo que más pesa en mi decisión es ser presidente"

14/06/2018 - 16:27

Promete de nuevo una convocatoria pronto para "dar" su "opinión" como "militante del PP y presidente del PP de Galicia" sobre el Congreso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este jueves en que falta poco para conocer la decisión que adoptará sobre su futuro político y, de este modo, se despejará la duda de si decide dar un paso adelante para liderar el partido a nivel nacional. Eso sí, "lo que más pesa en esa decisión", ha subrayado, es su responsabilidad al frente del Gobierno gallego.

"Es lo que más me pesa en esa decisión", ha sentenciado Feijóo en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta de este jueves, en la que ha asegurado que "por encima de cualquier" otra responsabilidad, su condición como presidente autonómico es lo que "más está pesando".

"Si la pregunta es si me pesa para adoptar una decisión sobre cuál puede ser mi papel dentro del Partido Popular, ¿si me pesa ser presidente de la Xunta? --ha formulado--: Es lo que más me pesa", ha contestado replanteando la cuestión inicial en la que había sido preguntado también acerca de si le condicionaba el relevo que habría que hacer al frente de la institución gallega.

"Sobre otras cuestiones, seguiremos hablando", agregó en su respuesta. "Para tomar esa decisión, lo que más estoy valorando es mi responsabilidad como presidente de la Xunta, por encima de cualquier otra cuestión de vocación o ambición política. Lo que más me está pesando en este momento es la propia responsabilidad que tengo como presidente", aseveró.

En esa línea, al ser preguntado por si puede confirmar que va a agotar la legislatura en Galicia, ya que él siempre se había fijado 2020 como horizonte en la Presidencia de la Xunta; Feijóo ha indicado que "responderá" a esa y otras preguntas "en escasos días".

"LO ÚNICO QUE SOY ES PRESIDENTE DE LA XUNTA"

Además, ha certificado que "lo único" que es en este momento es "presidente de la Xunta" y que su agenda presidencial se mantiene con igual intensidad, si bien el lunes y el martes no tuvo actos institucionales públicos (el lunes acudió a la junta directiva del PP).

Con todo, pese a las cuestiones formuladas por los periodistas, no ha querido aclarar cuándo convocará, como se ha comprometido, un acto de partido para comunicar la decisión que adoptará, sobre la que no ha querido dar más pistas, ni siquiera si lo hará el lunes 18 o el martes 19, como fue expresamente preguntado.

Durante la rueda de prensa, el dirigente autonómico ha sido preguntado acerca de si se plantea dejar la Presidencia de la Xunta y si, en todo caso, considera que se puede compatibilizar la responsabilidad institucional con dirigir el partido a nivel nacional, una cuestión al respecto de la que el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, se ha pronunciado recordando actualmente Feijóo se mantiene como titular del Gobierno gallego y máximo dirigente orgánico en Galicia.

Pero Feijóo ha respondido insistiendo en que el XIX Congreso Extraordinario del PP se ha convocado "de forma rápida" y los plazos son cortos, por lo que "los que quieran ser candidatos lo tienen que decir de forma rápida".

"Digo rápido porque no conozco ningún partido que tenga menos plazos para tomar decisiones", ha agregado el dirigente gallego, quien se ha mostrado convencido de que no sería sostenible que si el congreso fuese en octubre se le preguntase a diario por su futuro: "Porque sería muy aburrido, tanto para ustedes como para mí", sostuvo.

"QUEDA POCO TIEMPO"

Así las cosas, ha advertido que "queda muy poco tiempo" para que anuncie la decisión y ha esgrimido de nuevo su "compromiso" de convocar a todos los medios de comunicación para "dar" su "opinión" como "militante del Partido Popular y presidente del Partido Popular de Galicia sobre ese congreso, que tendrá lugar el 20 y 21 de julio, y donde se elegirá al nuevo presidente del Partido Popular".

"Queda muy poco tiempo y permítanme que cumplamos todos ese plazo", ha aseverado Feijóo, quien ha defendido que su "agenda como presidente de Galicia sigue plenamente operativa". "No hay un solo acto en el que yo no tenga compromiso como presidente de la Xunta y, por lo tanto, no va a haber ninguna disminución de la intensidad de la agenda y de mi compromiso como presidente de la Xunta. Lo único que soy es presidente de la Xunta", ha certificado.

A ese respecto, ha agregado que "si algún día tuviera alguna otra responsabilidad, contestaría a todas las preguntas en relación con esa hipótesis". "Pero no se puede contestar sobre hipótesis, sino sobre certezas", y ha afirmado a los periodistas que no les "cogerá por sorpresa ninguna respuesta" por su parte en actos convocados por la Xunta: "Pueden tener la seguridad que no va a haber ninguna novedad en los actos convocados por el partido, sí; en los actos convocados por la Xunta, no".

Esta respuesta dio pie a que fuese preguntado acerca de si se pueden esperar sorpresas en la convocatoria comprometida como partido político, Feijóo aclaró que sus palabras significan que en los actos de la Xunta "no va a haber ninguna declaración".

"Para algunos puede ser sorpresa una cosa y para otros, otra. No sé en qué consiste la sorpresa, lo que digo es que sigo trabajando como presidente de la Xunta al 110 por ciento de rendimiento", ha apostillado en su declaración, citando a los medios a los medios otros dos actos que tiene como dirigente autonómico en esta jornada de jueves y los que tendrá el viernes.

Por otro lado, y tras ser interpelado acerca de si esté en el puesto en que esté seguirá sometiéndose a las preguntas de los periodistas como hasta ahora, Feijóo ha defendido que, atender a lo que se le formula aunque en ocasiones a la pregunta número "21" sobre el mismo tema se tenga que remitir a las "20 anteriores", es su "forma de entender la vida política".