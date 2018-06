Comienza el debate sobre la moción de censura contra el Gobierno de Tsipras por Macedonia

Atenas, 14 jun (EFE).- El Parlamento de Grecia comenzó hoy el debate sobre la moción de censura presentada unas horas antes por la oposición conservadora contra el Gobierno del primer ministro, el izquierdista Alexis Tsipras, por el acuerdo alcanzado con Skopje sobre el nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM).

El presidente de la Cámara, Nikos Vutsis, planteó una duración de dos días para un debate cuya extensión máxima es de tres, según establece la Constitución.

La moción cuestiona que el Gobierno tenga derecho a firmar un acuerdo de semejante magnitud sin consultar previamente al Parlamento.

"El anuncio del acuerdo con el gobierno de ARYM es la gota que desborda el vaso de la indignación del pueblo griego. Este acuerdo se topa con la oposición de la abrumadora mayoría de los griegos", reza el texto presentado ante la cámara por el líder de Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis.

Además, añade el texto, "ni siquiera ha sido aprobado por el Gabinete", en alusión a que el acuerdo con cuenta con el apoyo del socio menor de la coalición, los nacionalistas Griegos Independientes.

Salvo sorpresas, la moción no tiene visos de prosperar pues a pesar de no apoyar el citado acuerdo, los Griegos Independientes no ponen en duda su permanencia en el Gobierno.

Aun antes de comenzar el debate, dos partidos del centro, To Potami y Convergencia Democrática, anunciaron que apoyarán la moción.

Tsipras acogió con aparente tranquilidad esta primera moción en su contra y aseguró que es "un regalo bienvenido", que ofrece una "excelente" oportunidad para confrontar al partido de Mitsotakis con los cambios de postura que ha mantenido Nueva Democracia sobre esta cuestión a lo largo de las últimas décadas.

Tsipras y su homólogo macedonio, Zoran Zaev, alcanzaron el martes un acuerdo por el que el nombre definitivo de ARYM será Macedonia del Norte.

El acuerdo, que ha sido duramente contestado por los partidos de oposición en ambos países, pretende poner punto final a un conflicto que se prolonga ya mas de un cuarto de siglo y que arrancó después de la proclamación de independencia de ARYM de Yugoslavia.