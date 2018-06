Cs rechaza la denuncia del Parlament contra Llarena y estudiará si Torrent ha malversado

15/06/2018 - 13:14

Critica la reapertura de delegaciones: "Sánchez es un chollo para los separatistas"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Cs en el Parlament, Fernando de Páramo, ha criticado este viernes la denuncia que ha presentado el presidente de la institución, Roger Torrent, contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y tres magistrados: "No en nuestro nombre".

En rueda de prensa desde la Cámara catalana, ha lamentado que haya tomado esta decisión "sin tener en cuenta a todos los partidos de la Cámara" y en especial a Ciudadanos que, ha recordado, es el partido con más diputados.

De Páramo ha acusado a Torrent de "presionar" a los jueces, y ha recordado que Cs presentó un recurso para que la Mesa del Parlament frenara esta denuncia, criticando se ha acabado presentando sin resolver antes este recurso.

"Es una injerencia clara de la política a las decisiones judiciales y lo hace en nombre de todos los diputados del Parlament. Nosotros le decimos, no en nombre de Ciudadanos", ha concluido.

El diputado también ha exigido saber si esta denuncia se ha elaborado con "medios públicos", ya que considera que esto podría suponer que el presidente del Parlament haya incurrido en un presunto delito de malversación.

"Ya es grave de por sí que un presidente del Parlament haga esto, y todavía sería más grave si se ha pagado con dinero de todos los catalanes. Vamos a estar muy vigilantes", ha concluido el diputado del partido de Inés Arrimadas.

CONTRA SÁNCHEZ

De Páramo ha criticado el anuncio del Govern de que reabrirá delegaciones de la Generalitat en el exterior que fueron cerradas cuando se aplicó el artículo 155 y ha lamentado que el Gobierno central lo permita sin cuestionarlo.

"Sánchez se ha convertido en el chollo de los partidos separatistas. Les ha puesto una alfombra roja para que se gasten el dinero de todos los españoles en embajadas", ha criticado el diputado constitucionalista.

Cs interpreta que la Generalitat no podría estar tomando estas decisiones si el Gobierno central la semana pasada no hubiera levantado la intervención financiera a la Generalitat y ha anunciado que pedirá al Govern que documente el coste de la reapertura de las delegaciones.

PRESOS SOBERANISTAS

También ha exigido al Gobierno central que el acercamiento de presos soberanistas a cárceles catalanas "no sea una moneda de cambio entre Sánchez y Torra", y ha preguntado si es una contrapartida que se pactó a cambio de que los independentistas apoyaran la moción de censura.

Cs considera que compete al Gobierno central decidir sobre si avala o no el acercamiento, y no se pronuncia sobre qué haría su partido si estuviera en el Ejecutivo central: "No somos el Gobierno de España ni el ministerio de Interior".