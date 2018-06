Angel Garrido: "Madrid no odia a Cataluña"

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha organizado este viernes una jornada en el Parlamento madrileño en colaboración con Sociedad Civil Catalana, donde el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, ha asegurado que "Madrid no odia a Cataluña" como, a su juicio, "hacen intentar llegar los independentistas".

Según ha informado el PP en un comunicado, este encuentro se ha forjado para explicar a diputados, alcaldes y concejales de la región los proyectos en los que está trabajando esta asociación que nació a finales de 2013 "como respuesta al movimiento separatista catalán". Su presidente, José Rosiñol, ha trasladado que la estrategia que tienen para revertir la situación de "fractura social" que se vive en Cataluña "ahora es a medio plazo, de 10 a 15 años".

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que ha clausurado esta jornada, ha transmitido a Rosiñol "todo el apoyo" que necesiten en las iniciativas que lleven "a cabo desde Madrid", al tiempo que ha aseverado que "Madrid no odia a Cataluña" y que "no es verdad el mensaje contrario que intentan hacer llegar los independentistas".

En este punto, el presidente autonómico ha señalado que "Cataluña durante muchos años ha sido un referente a imitar para toda España", incluso que "había admiración por su estructura empresarial y su innata capacidad para atraer inversores y riqueza", pero que esta situación "se ha deteriorado por el independentismo". "Cataluña es una parte importantísima de España y así debe seguir siendo", ha reivindicado Garrido.

"GESTOS AFECTIVOS Y EMOCIONALES CON CATALUÑA"

Por su parte, el presidente de Sociedad Civil Catalana ha pedido "gestos afectivos y emocionales con Cataluña para combatir ese victimismo independentista", porque, según ha reconocido, "durante muchos años" se han sentido "solos", aunque ahora sienten "la solidaridad de todos los españoles".

"El problema en Cataluña no es un problema de partidos, es un problema de Estado; no es un problema político, es sociológico. La labor que inició Puyol hace 30 años consistía en controlar la educación, los medios de comunicación y la sociedad civil, y eso en gran medida lo han conseguido", ha lamentado.

Por ello, ha sostenido que sus objetivos "fundamentales" son conseguir que los partidos políticos constitucionalistas "sean mayoría en Cataluña y acabar con la fractura social que han originado los partidos independentistas", cuyas posiciones son antidemocráticas, esto no puede seguir así porque si no, no habrá prosperidad en la tierra".

Asimismo, Rosiñol ha afirmado que se actuado "razonablemente bien" con la aplicación del 155 en Cataluña y que "han derrotado al Procés y muchos dirigentes separatistas han terminado en la cárcel por sus actuaciones, y ahora hay que saber aprovechar esta situación estratégicamente".

DELEGACIÓN EN MADRID

Sociedad Civil Catalana ya ha empezado a trabajar en Madrid con una serie de colaboradores, y donde su principal responsable es Pilar Castellanos, una barcelonesa asentada en Madrid que también ha participado en esta jornada.

Castellanos ha pedido el "apoyo de todos" para acabar con "la manipulación y las mentiras legendarias del separatismo catalán", al tiempo que ha lanzado "un mensaje de optimismo porque donde hasta hace poco había silencio y resignación, ahora hay gente que defiende la solidaridad y generosidad innata de nuestra tierra".

Castellanos ha indicado que Sociedad Civil Catalana lleva a cabo "estudios educativos, económicos y sociológicos" para romper "el esquema mental que han creado los partidos independentistas que consiste en tocar los sentimientos de la gente en contra del resto de España, por eso han conseguido tantos adeptos".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Enrique Ossorio, ha anunciado que estudiarán la presentación de iniciativas legislativas a través de PNLs en la Asamblea de Madrid, así como mociones en los ayuntamientos, "para apoyar diferentes medidas que trata de impulsar Sociedad Civil Catalana para defender que Cataluña siga siendo española y europea".

Ossorio ha asegurado que defienden la libertad individual "en contra de esa ideología radical que camina hacia el pensamiento único". "España está orgullosa de sus lenguas y tradiciones, Cataluña no está oprimida, no hay nada que justifique eso, es una historia inventada, unas ideas que compartimos totalmente", ha señalado Ossorio.