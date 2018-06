Rodríguez ve "positiva" la reunión con Echenique, aunque la dirección avisa: "Aún queda casi todo por cerrar"

Rodríguez insta a Echenique a plantear un nombre con "la ecuación" Podemos, IU y Andalucía

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha asegurado este viernes, tras su reunión con el secretario de Organización, Pablo Echenique, que "todo va mucho mejor" y que han "aclarado" muchas de las cuestiones que generaron la crisis abierta entre la dirección y la organización andaluza, por el acuerdo que la líder regional cerró con IU por su cuenta para las próximas autonómicas. No obstante, ha reconocido que todavía quedan asuntos que debatir.

Fuentes del equipo de Echenique consultadas por Europa Press han ido más allá y han apuntado que "aún queda casi todo por cerrar". Eso sí, han celebrado que empiece a haber "algo de transparencia" por parte de la formación andaluza en torno al acuerdo alcanzado con IU. Es decir, la dirección no da por resueltas las diferencias con Rodríguez sobre el modo de confluir con IU en Andalucía, aunque admite que se ha dado un primer paso, al haber comenzado a dialogar.

Rodríguez generó una gran "preocupación" en la dirección de Podemos hace una semana al cerrar un acuerdo con IU que "contravenía" el reglamento aprobado a nivel estatal para llevar a cabo las confluencias, porque ignoraba puntos obligatorios como la necesidad de que la marca 'Podemos' figure en el nombre, y porque puso en marcha una recogida de firmas que en Madrid se interpretó como la creación de un nuevo censo de partido.

"A veces la Sierra Morena parece como el Himalaya, pero una vez que uno la cruza y viene aquí a hablar con los compañeros, todo va mucho mejor", ha asegurado la líder andaluza en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión con Echenique, y antes de participar en el Consejo Ciudadano Estatal (CCE) de Podemos.

EL NOMBRE DE PODEMOS ESTARÁ EN LAS PAPELETAS

Aunque ninguna de las dos partes ha dado detalles sobre los asuntos tratados en la reunión, Rodríguez ha trasladado que sí ha aprovechado para aclarar que la recogida de firmas que ha puesto en marcha con IU para su iniciativa 'Adelante Andalucía' no es un censo para crear un nuevo partido, sino "una plataforma de apoyo" para que, además de Podemos e IU, "se incorpore gente que no es de estas dos organizaciones".

Asimismo, ha garantizado que el nombre de Podemos estará en las papeletas, pero ha apuntado que también figurará el de Andalucía, algo que contradice el acuerdo suscrito a nivel estatal, que recoge que el nombre de las confluencias para los comicios autonómicos sea 'Unidas Podemos Izquierda Unida Equo'.

"Podemos va a estar en el nombre de la candidatura en Andalucía, Izquierda Unida va a estar en el nombre de la candidatura en Andalucía y Andalucía va a estar en el nombre de la candidatura en Andalucía", ha afirmado Rodríguez, quien ha invitado a Echenique a trasladar una proposición: "Con esa ecuación, si tú tienes un nombre que te guste y quieres participar de esa decisión, puedes hacernos una propuesta", le ha dicho.

La líder andaluza de Podemos ha remarcado así la importancia de situar el propio nombre de Andalucía "en el centro" de la confluencia para generar "un proyecto amplio que plantee una alternativa al 'susanismo' y a las derechas". En cualquier caso, ha defendido que el balance del encuentro con Echenique es "positivo" porque "estas cosas se arreglan hablando".

"Cuando hay diversidad de opiniones y de criterios en las organizaciones, siempre es algo saludable. Si tuviéramos todos la misma opinión sobre cómo hacer las cosas, estaríamos muertos", ha afirmado Rodríguez.

Respecto al reglamento, ha insistido en que no es una cuestión "importante" y ha subrayado en que aún pueden presentarse propuestas alternativas al Consejo Andaluz. "Las cuestiones en las que hay desacuerdo se ponen en cuarentena y se arreglan como se arreglan las cosas que no son importantes. Importante es la isla de plástico que hay en el Pacífico, no un reglamento", ha sentenciado.

"IU EN ANDALUCÍA NO ES IU EN MADRID"

Por otro lado, Rodríguez ha aseverado que en la reunión le ha trasladado al secretario de Organización 'morado' que IU en Andalucía "no es IU en Madrid, es una organización que tiene mucho peso, que tiene mucha implantación". Debido a ello, ha incidido en la necesidad de mantener "una relación absolutamente privilegiada" con IU en Andalucía y fomentar un trato "de igual a igual" entre sus líderes, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, y entre el conjunto de las dos formaciones.

Según Rodríguez, su equipo ha acordado celebrar próximas reuniones con la dirección estatal para "dejar cerrados todos los detalles" del acuerdo para Andalucía, que en su opinión necesita "marcar mucho la identidad" con un proyecto para salvar a esta región de "el subdesarrollo y la pobreza". "Según noticias recientes del Instituto Nacional de Estadística, de las doce ciudades más pobres de este país, once son andaluzas", ha lamentado.

Una vez cerrado el acuerdo definitivo, Podemos Andalucía celebrará sus propias primarias, después, si prospera la postura la postura de Rodríguez, hará primarias conjuntas con el resto de formaciones de la coalición, se le pondrá "nombre a la criatura", y finalmente se emprenderá la campaña electoral de cara a los comicios autonómicos.