El papa Francisco, conmovido por la generosidad de Valencia por el Aquarius

Valencia, 15 jun (EFE).- El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha asegurado este jueves que el papa Francisco le ha comentado que está "conmovido por la generosidad de Valencia" para recibir a los inmigrantes rescatados en el buque Aquarius, han informado fuentes eclesiásticas.

La embarcación de la ONG francesa SOS Mediterranée rescató a 629 inmigrantes en las costas del sur de Italia, que son trasladados con la ayuda de otros dos barcos al puerto de Valencia después del ofrecimiento realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocer que los gobiernos de Italia y Malta se habían negado a que la embarcación atracara en alguno de sus puertos.

Según Cañizares, el papa Francisco le transmitió, en una audiencia celebrada este jueves en Roma, la siguientes palabras: "Estoy contento con la diócesis de Valencia, cómo os comportáis. Os felicito y agradezco la prontitud y generosidad con que habéis reaccionado, el ejemplo que estáis dando de caridad con estas pobres gentes".

"Me habéis conmovido, como me conmovisteis en el ofrecimiento para atender los Vicariatos Apostólicos de la Amazonía del Perú. Ése es el camino, no lo abandonéis nunca: el de la caridad. Manteneos firmes en la caridad, en el buen ejemplo y en la luz y buen sabor de las obras de caridad. El papa está con vosotros, con la diócesis de Valencia", afirma el pontífice, según el relato del arzobispo.