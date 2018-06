Maroto pide a Sánchez que deje los "gestos y posturas" y pase a la acción de Gobierno

15/06/2018 - 22:41

El vicesecretario general de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha reclamado este viernes al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que deje los "gestos y posturas" que están marchando su etapa al frente de La Moncloa y pase a la acción de Gobierno.

IBIZA, 15 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a la prensa en Ibiza, el dirigente popular ha subrayado que en las dos semanas que el líder socialista lleva al frente del Gobierno está siendo conocido por "los gestos y las posturas".

"Los pensionistas no comen de los gestos y los desempleados no encuentran trabajo con los gestos. La política está bien que tenga gestos, pero necesita acciones, un plan de Gobierno, salir a la calle, trabajar y alcanzar acuerdos para cambiar las cosas", ha subrayado.

En la misma línea, ha instado a Sánchez a plantearse que gobernar es "mucho más serio" que hablar y opinar y es "mucho más complicado" que hacerse fotos o declaraciones. "De momento hay mucha foto y mucha pose, mucha declaración, algunos cambios que duran sólo seis días y poca cosa más", ha manifestado.

VALORACIÓN DEL CASO NÓOS

El 'popular' también ha valorado lo acontecido con el caso Nóos, asegurando que "la Justicia no debe entender de apellidos y todos por igual deben responder ante la Ley, sea quien sea esa persona".

Maroto ha explicado que contra comportamientos "no adecuados" sólo pide que no se hagan diferencias en las siglas de una formación y "cuando haya un caso en el propio partido, no tratar de escurrir el bulto y mirar hacia otro lado".

"La corrupción sólo debe tener una respuesta y es tolerancia cero", aunque "una Justicia que no es rápida, no es justa y es necesario que para casos futuros haya sentencias mucho más rápidas", ha concluido.