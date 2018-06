Expectación ante la Junta Directiva del PP de C-LM en la que Cospedal desvelará sus planes de futuro

18/06/2018 - 17:47

Hace dos semanas Cospedal no cerró la puerta a competir por la sucesión y dijo que haría "lo mejor" para el partido

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La Junta Directiva regional del PP de Castilla-La Mancha ha creado una gran expectación en las filas del partido ante la posibilidad de que la secretaria general y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, anuncie su candidatura a presidir el Partido Popular tras la marcha de Mariano Rajoy.

Fuentes del PP han subrayado que se trata de una Junta Directiva "ordinaria", pero el hecho de que se produzca en medio del plazo abierto en el partido para formalizar candidaturas a liderar el PP ha disparado las especulaciones en las filas de la formación.

MENSAJE DE NNGG PIDIENDO ARROPAR A COSPEDAL

La Junta Directiva de los 'populares' manchegos está convocada a las 11.00 horas en un hotel de Toledo y desde Nuevas Generaciones de C-LM se ha enviado un mensaje a sus dirigentes para que acudan a esta reunión a "arropar a la presidenta Cospedal", según ha podido saber Europa Press.

En principio, está prevista que la intervención de Cospedal sea cerrada a los medios de comunicación. Hasta ahora, fuentes cercanas a la secretaria general del PP se remiten a la reunión de la Junta Directiva porque sea cuál sea su decisión "lo tendrá que decir ella".

Otros cargos castellano-manchegos consultados por Europa Press desconocían a media tarde si dará el paso. "Nos dirá que tira para adelante o que se aparta. Es una decisión personal que tenía que reflexionar", resume un veterano dirigente del PP de esa región.

El pasado 6 de junio la propia Cospedal dejó abierta esa puerta al no aclarar si competiría o no por la sucesión de Rajoy, si bien enmarcó su decisión en una reflexión general sobre su futuro o no en la vida política. "Yo haré lo que sea mejor para mi partido", dijo en diferentes entrevistas en medios de comunicación.

LOS CANDIDATOS A SUCEDER A RAJOY

Este lunes a las 12.00 horas se ha abierto el plazo formal para que aquellos aspirantes a suceder a Rajoy presenten su candidatura acompañada al menos de 100 avales. Los candidatos que quieran competir por la Presidencia del PP pueden hacerlo hasta el miércoles 20 de junio a las 14.00 horas.

Por el momento, han anunciado que darán un paso al frente el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado; el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo; el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón Hernández; y el expresidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana, José Luis Bayo.

Además, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también ha convocado este lunes a las 20.00 horas una junta directiva del PP gallego para anunciar cuál si tiene intención de optar o no a la presidencia del PP.