Bescansa cree que Podemos debe "hilar mas fino" para legislar con el PSOE

Madrid, 18 jun (EFE).- La cofundadora de Podemos Carolina Bescansa ha considerado que en la nueva etapa abierta por el Gobierno de Pedro Sánchez la formación morada tiene que "hilar más fino" para lograr consensos, sumar y sacar iniciativas adelante con el PSOE y el resto de fuerzas del arco parlamentario.

Así lo ha argumentado la diputada de Podemos en un almuerzo informativo organizado por el club Siglo XXI, en el que ha confirmado que no ha recibido en las últimas fechas ninguna propuesta para formar parte de las candidaturas de confluencia a las elecciones municipales y autonómicas del próximo año, si bien no ha descartado concurrir a las elecciones generales de 2020.

"No me han ofrecido formar parte de ninguna candidatura, no es mi ámbito de trabajo, y sí, bueno no sé si me reservo para las generales, pero sí, vamos, me reservo para seguir trabajando en el ámbito que me corresponde", ha dicho.

Bescansa, que ha explicado su propuesta de reforma constitucional, ha abogado por que el protagonismo en la resolución de la crisis política en Cataluña lo tenga la sociedad catalana sin interferencias, mientras que las fuerzas políticas nacionales deben implicarse en resolver la crisis territorial en España que, a su juicio, va mucho más allá.

Lo mismo ha respondido al ser preguntada por la posición de Podemos respecto a Cataluña. "Es muy importante que entendamos que nuestra responsabilidad desde aquí es afrontar la crisis territorial española y que la sociedad catalana debe abordar la crisis política en Cataluña".

En este sentido, cree que el nuevo escenario político abre posibilidades y sostiene que, aunque el nuevo Gobierno parte de una "situación de enorme debilidad" que le sitúa en "mala posición para acometer los cambios", podría abordar esas dos cuestiones "inaplazables".

En primer lugar, iniciar un diálogo que no se circunscriba sólo a Cataluña, sino con todas las comunidades autónomas para tratar de resolver la crisis territorial; y acometer una reforma del sistema electoral para cambiar la composición del Senado, que podría sentar las bases de una futura reforma de la Constitución.

Para la reforma del Senado, ha recordado, no es necesario cambiar la Constitución, sino que bastaría con reformar la LOREG, y eso sería a su juicio "un gesto" que podría impulsarse "ya mismo".

Esa es una de las medidas que plantea en su propuesta de reforma constitucional: hacer del Senado una auténtica cámara de representación territorial, con sus integrantes elegidos por las comunidades, y con la única función de aprobar la ley de financiación autonómica.

A su juicio, el problema actual es que ningún partido ha presentado una propuesta tan "concreta" de reforma constitucional. "No se lo he oído a nadie, salvo a Margallo", ha dicho en alusión al dirigente del PP.

Y cree que la nueva etapa política puede ser el momento de impulsarlas, al tiempo que rechaza que su propuesta tenga ahora menor acogida en su partido después de que difundiera un documento que proponía disputar el liderazgo de Podemos a Pablo Iglesias.

"En absoluto, lo que nos toca ahora es estar a la altura de las circunstancias, demostrar que en este momento se abre la posibilidad de legislar. Tenemos que poner esta y otras propuestas encima de la mesa", ha subrayado.

Bescansa también ha reconocido que si en 2016 "la desconfianza" entre Podemos y el PSOE hubiera sido "menor", hubiese sido posible un acuerdo que "diese lugar a un Gobierno" como el actual de Pedro Sánchez.

"Mas vale tarde que nunca, ha llegado este marco y nadie podrá decir que no hemos puesto todas las facilidades para que Pedro Sánchez sea presidente", ha concluido.