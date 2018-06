Bayo, ex presidente de NNGG en Valencia, presenta 350 avales para optar a liderar el PP: "Me presento por las bases"

18/06/2018 - 19:12

El ex presidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana José Luis Bayo ha acudido este lunes a la sede central del PP en Madrid con 350 avales para presentar su candidatura a liderar el PP. Ante los periodistas se ha presentado como en candidato "de las bases".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Es la candidatura de la militancia, no ostento cargo alguno dentro del partido, no traigo mochila de absolutamente nada. Por tanto, venimos con las manos limpias para poder hacer un proceso de regeneración del partido que creemos que necesitamos", ha declarado Bayo, que ha señalado que ése es el mensaje que le han traslado militantes de diferentes comunidades autónomas.

En declaraciones a los medios de comunicación ante la puerta del PP en la calle Génova, Bayo ha subrayado que la suya es la "primera precandidatura" que presenta avales ante el comité organizador del congreso extraordinario de los días 20 y 21 de julio que elegirá al sucesor de Mariano Rajoy.

"NO HE TENIDO APOYO DE LA ESTRUCTURA DEL PARTIDO"

Bayo ha recalcado que se presenta "por las bases" del PP y que las firmas que acompañan su candidatura son de afiliados y no hay altos cargos de la dirección nacional ni de ninguna dirección territorial. "No he tenido apoyo por la estructura del partido", ha manifestado.

Aunque ha dicho que "no reniega" de ninguno de los candidatos que han anunciado su intención de liderar la formación o que aparecen en las quinielas, ha destacado que el PP necesita "un cambio generacional" y eso es "entendible".

Preguntado si más adelante podría retirar su candidatura, no lo ha descartado. "En estos momentos en el PP puede pasar cualquier cosa", ha enfatizado, para subrayar que estaba a punto de presentar su candidato y que no podía valorar en este momento si podría retirarla en caso de llegar a acuerdos con otros candidatos.

"EL PP REQUIERE UNA PROFUNDA REGENERACIÓN"

El ex presidente de NNGG ha señalado que el PP "requiere una profunda regeneración" y ha hecho un llamamiento a todos los afiliados para que se sumen a su proyecto porque "nadie sobra" en el partido. A su entender, se trata de "recuperar la ilusión" dentro del PP e "ilusionar" al electorado actuando con "transparencia" y "coherencia".

Además, ha dicho que es momento de darle "participación" a las bases y ha defendido la premisa "un militante, un voto" porque eso haría al PP "más fuerte" y le permitirá "coger el pulso de los ciudadanos".

De hecho, ha indicado que presentó un escrito en Génova la pasada semana pidiendo que el cónclave se aplazara a septiembre para poder debatir ante la "crisis de identidad" del PP con ponencias y "rearmar el partido ideológicamente".