Feijóo aún no respalda a ningún candidato y admite que son "pesos pesados"

Santiago de Compostela, 19 jun (EFE).- El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha preferido hoy no respaldar todavía a ninguno de los posibles candidatos a liderar el partido pero ha puesto en valor la concurrencia de dos "pesos pesados" del partido, en alusión a Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal.

En declaraciones a los medios a su salida del Parlamento de Galicia, Núñez Feijóo se ha referido a los anuncios de ambas dirigentes que hoy han avanzado su intención de optar a liderar el partido, aspecto que el presidente gallego ya conocía puesto que, de forma previa, había hablado con las dos.

No obstante, y pese a entender que hoy "se han presentado dos pesos pesados del partido", confía en que el seno del PP no se abra una etapa convulsa: "Yo espero que no, en ningún caso".

De este modo, ha apelado a la prudencia y ha recordado que todos los candidatos tendrán tiempo a explicar sus proyectos durante la campaña electoral interna que transcurrirá desde las 10:00 horas del día siguiente, 23 de junio, hasta las 24 horas del 4 de julio.

Luego, "cada militante tiene el derecho y el deber" de votar a quien considere oportuno en función de "los proyectos, los equipos y las alternativas".

Bajo esta premisa ha rechazado avanzar cuál es su preferencia para el nuevo liderazgo del PP, "mi preferencia, sin ninguna duda, es la de la mayoría de los compromisarios".

"Yo no me presento en este congreso, y por lo tanto, vamos a ser respetuosos con todos los compromisarios que tienen derecho a voto", ha incidido.

"Tenemos tiempo y tiempo al tiempo", ha remarcado.

Asimismo, el presidente de la Xunta ha incidido en la "coherencia" que marcó su decisión de finalmente no optar a la carrera en la sucesión de Mariano Rajoy pese a sonar como uno de los favoritos para ese puesto.

"La coherencia y cumplir la palabra dada tiene que seguir siendo importante en la política" y por ello, prefirió dar cumplimiento al compromiso que adquirió con los gallegos que lo votaron en las elecciones autonómicas de 2016 en las que consiguió su tercera mayoría absoluta.

Fue una decisión complicada porque "había mucha gente en otras comunidades, muchos compañeros en el Congreso y en el Senado" que lo habían "animado" dar un paso que él no pudo dar para no fallar a su palabra.

El "tren" que supone liderar el PP, "pasó antes de finalizar mi compromiso y yo tenía que cumplir mi compromiso", ha defendido, ya que "cumplir la palabra dada tiene que seguir siendo la regla y no la excepción", ha concluido.